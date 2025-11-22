Detienen a un joven de Dénia, Alicante, por extorsionar 3.500 euros a un usuario de web de contactos
El hombre extorsionado recibió un vídeo intimidatorio grabado en otro país donde se cometían actos violentos
Con amenazas de muerte, le pedían a la víctima el pago de una multa por mal uso de los servicios de escort
AlicanteUn joven ha sido detenido en la localidad de Dénia (Alicante) por haber cometido un presunto delito de extorsión de hasta 3.500 euros a un usuario de una web de contactos, según ha informado la Policía Nacional este 22 de noviembre.
La propia víctima denunció en una comisaría del municipio lo que le había ocurrido después de consultar la página donde había perfiles de mujeres y mantener conversaciones con algunas de ellas. Esto segundo, a través de una app de mensajería instantánea.
En un primer momento, el afectado explicó a los agentes que recibió mensajes de quien decía ser el jefe de la casa de servicios escort y encargado de los sicarios. En estos mensajes se proferían amenazas de muerte contra él y su familia.
Vídeo intimidatorio y pago de una multa
Incluso se le envió un video intimidatorio grabado en otro país, donde se veía que cometían actos de violencia contra una persona. También le contactaron desde otro número de teléfono para, de forma cordial, indicarle que podía librarse de ese temor si pagaba una multa.
Supuestamente la justificación que le dieron era que había utilizado mal esos servicios de escort. Por miedo a las represalias de no abonar la cantidad que le pedían, el perjudicado llegó a realizar varias transferencias mediante una aplicación de intercambio de dinero instantáneo.
No obstante, posteriormente volvieron a solicitarle más con el mismo argumento, por lo que envió otros mil euros a un número de cuenta distinto al anterior. Al final, su estado de pánico al seguir recibiendo amenazas lo condujo a denunciar.
Los agentes encargados de investigar el caso localizaron al extorsionador, un vecino de Dénia de 23 años, al que se le atribuye la responsabilidad de los hechos. Las diligencias fueron remitidas a los juzgados de la localidad alicantina.
Al hilo de este suceso, la Policía Nacional ha recordado que no hay que ceder ante los requerimientos porque "en muchos casos, cuando la persona extorsionada se queda sin dinero, es obligado por sus extorsionadores a hacer lo mismo a otras personas que ellos les digan".