José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años

El fallecimiento del exresidente de la Generalitat Valenciana lo ha confirmado su entorno más cercano al medio de comunicación 'Las Provincias'

Compartir







José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, según ha informado el medio de comunicación 'Las Provincias'.