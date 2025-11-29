Logo de telecincotelecinco
Muere José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la Generalitat Valenciana, a los 73 años

José Luis Olivas
José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la Generalitat ValencianaEP

José Luis Olivas, el que fuera tercer presidente de la Generalitat Valenciana, ha fallecido a los 73 años de edad, según ha informado el medio de comunicación 'Las Provincias'.

En elaboración
