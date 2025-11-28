El artista estaba inspeccionando las reformas en el tejado de su casa cuando ocurrió el accidente

El actor de doblaje, Tony Germano, ha muerto a los 55 años tras una caída en Brasil. El artista estaba inspeccionando las reformas en el tejado de su casa cuando ocurrió. Según informa ‘People’, el accidente se produjo el miércoles 26 de noviembre. Su representante ha sido el encargado de dar la noticia: “Es con profundo pesar que confirmamos el fallecimiento del actor y artista de doblaje Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su domicilio y, lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas”.

Tony Germano participó en proyectos de Netflix y Nickelodeon. Su representante ha pedido respeto para este momento tan difícil para sus familiares: “Pedimos amablemente respeto y comprensión durante este momento doloroso para su familia, amigos y compañeros. Tony deja un legado de dedicación, generosidad y un inmenso talento que tocó a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”.

El actor estaba reformando el tejado de su casa

Tony Germano ha sido enterrado en el cementerio Bosque da Paz en Vargem Grande Paulista. La mortal caída se produjo durante las reformas que estaba haciendo en su casa de São Paulo. El actor de doblaje se estaba hospedando en la vivienda de sus padres antes del accidente.

El actor Miguel Falabella ha destacado en Instagram que es “un profesional intocable” y un “actor talentoso”: “He tenido el privilegio de trabajar a su lado en algunas producciones”. Matheus Marchetti, que dirigió a ‘Germano en Labyrinth of Lost Boys’ le ha dedicado una publicación para homenajear al artista: “Era una figura paterna y alguien en quien cualquiera de nosotros podía confiar”. "Tengo mucha suerte de haber encontrado un alma tan generosa, tan talentosa y tan entrañable como Tony Germano. Es un regalo de los más raros de todos", reconoció sobre el actor.

Germano puso su voz en ‘Nicky’, ‘Ricky’, ‘Dicky & Dawn’ de Nickelodeon, Go, Dog, Go! en Netflix y en la banda sonora de ‘La Bella y la Bestia’ de Disney en 2017. También apareció en proyectos como ‘Elena of Avalor’ y ‘The Muppets’. En el teatro trabajó en ‘El fantasma de la ópera’, ‘Miss Saigon’ y ‘Jekyll & Hyde’. En pantalla, también ha aparecido recientemente en ‘Labyrinth of Lost Boys’ (2025) (interpretando al Doctor Lauro) y en ‘An Unforgettable Year: Autumn’ (2023), según ‘IMDB’.