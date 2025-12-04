El detenido tenía asuntos pendientes con la justicia: sobre él pesaban cuatro requisitorias judiciales de detención

La Guardia Civil ha detenido en Vilamarxant, Valencia, a un hombre sobre el que pesaban cuatro requisitorias judiciales de detención e ingreso en prisión por varios delitos, algunos de ellos violentos, según ha informado el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de diciembre, cuando los agentes recibieron una información que apuntaba a que un hombre con asuntos pendientes con la justicia podría estar residiendo en una casa de Vilamarxant.

Tras todo lo ocurrido y una vez comprobada la vigencia de la orden, los efectivos verificaron que el sospechoso se encontraba en su vivienda junto con su pareja y un amigo.

Los agentes trataron de dialogar con ellos para que se entregaran, cosa que lograron con la pareja del detenido, sobre la que también existía una orden de detención.

El requisitoriado se negó a salir del domicilio, por lo que varias patrullas de la Guardia Civil acudieron al lugar para tratar de impedir su huida.

En un momento dado, trató de escapar descolgándose de la tubería del gas, consiguiendo acceder a la vivienda de otros vecinos y cometiendo un allanamiento flagrante. En ese momento fue detenido por los guardias civiles, que escucharon los gritos de auxilio del vecino y acudieron rápidamente al rescate.

La actuación ha sido llevada a cabo por agentes de la Compañía de Llíria. Las diligencias han sido entregadas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 8 de Llíria.