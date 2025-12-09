La jueza vuelve a citar al exjefe de gabinete de Mazón tras los mensajes de Salomé Pradas

José Manuel Cuenca deberá prestar declaración de nuevo ante la jueza

FETAP-CGT pide recuperar los mensajes de WhatsApp del exjefe de gabinete de Carlos Mazón el día de la DANA

Compartir







La jueza de Catarroja que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha citado a declarar nuevamente a José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, este próximo viernes, tras los mensajes de WhatsApp aportados por la exconsellera Salomé Pradas.

La magistrada ha acordado volver a recibir declaración como testigo de Cuenca, quien, según los mensajes remitidos el pasado viernes por la investigada Pradas al juzgado, pidió a las 19:54 horas del 29 de octubre de 2024, el día de la dana, a la exconsellera que "de confinar nada, por favor" y le insistió a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

La declaración del también ex secretario autonómico de Comunicación para este viernes 12 de diciembre obliga a suspender la testifical que estaba acordada para ese día de una trabajadora de Ilunion, para la que se señalará nueva fecha, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

En la misma providencia, la jueza acuerda abrir pieza de fallecimiento de una víctima mortal de la dana y recabar del Instituto de Medicina Legal informe forense sobre la relación de causalidad existente entre la muerte de esta persona el 29 de octubre de 2024 en Benetússer y las circunstancias sufridas por ella ese día.

Así, con este caso, se eleva a 10 la cifra de posibles víctimas mortales de la DANA en estudio. El número total de fallecimientos confirmados a causa de esas inundaciones y barrancadas se mantiene en 230.

Cuenca volverá a declarar

La declaración de Cuenca había sido solicitada por una de las acusaciones particulares tras conocer los mensajes que intercambió con la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas el día de la dana. Esa tarde Cuenca pidió a Pradas "de confinar nada", y Mazón respondió "cojonudo" a Pradas cuando a las 13:03 horas esta le informó de que les preocupaba el barranco del Poyo, y "bieeeennnnn" al anuncio de un preacuerdo con los Bomberos Forestales.

En esos wasasp también se ve que la exconsellera fue informando a Cuenca de la complicación de la situación e incluso que a las 16:28 horas, antes de la reunión del Cecopi, le comunicó que había una víctima mortal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La consellera le fue informando de la evolución de la situación, de que se iba a constituir el Cecopi, y a las 16:28 horas le comunicó que había una persona fallecida en Utiel, a lo que el jefe de gabinete respondió quince minutos después: "Igual a las 19 horas vamos al 112", en referencia al president Mazón.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Además, a las 19:54 horas, posiblemente tras una llamada telefónica, Cuenca le escribe: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma", a lo que Pradas recalca un minuto después que "la cosa está muy muy mal" e insiste, a lo que le responde que "confinar una provincia es una barbaridad, una cosa es zonificar...".

Pradas afirma entonces: "Es que poco se queda fuera". A las 19:57, la exconsellera le informa de que van a pedir "el confinamiento de las áreas afectadas y el alejamiento (subir plantas) en unos cuantos municipios", a lo que a las 20:08 Cuenca le responde que "para confinar hace falta un estado de alarma".

Respecto a Mazón, Pradas le escribió el día de la dana a las 13:03 y le dijo que "lo que más preocupaba ahora es zona Ribera Alta, barranco pollo (sic) y Río Magro", que se había declarado la alerta hidrológica "en municipios de esa zona" y que había habido varios rescates con helicóptero, a lo que el presidente respondió a las 13:34 horas: "Cojonudo".

A continuación, el entonces president de la Generalitat añade un "bieeeennnnn" al anuncio de la consellera de un preacuerdo con los Bomberos Forestales.

Después de esto, a las 13:43, Pradas informa a Mazón de que ella se va a Carlet para que "se los (sic) vea con bomberos forestales" y a las 14:11 le dice: "La cosa se complica en Utiel". Ninguno de los dos mensajes obtuvo respuesta.