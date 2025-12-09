En su declaración en sede judicial, José Manuel Cuenca Ais dijo que los mensajes se perdieron al cambiar su terminal en julio de 2025

El subdirector general de Emergencias entrega a la jueza de la DANA el borrador de un mensaje en el se recomendaba "acceder a zonas altas"

El sindicato FETAP-CGT ha pedido al juzgado que instruye la causa penal de la DANA que solicite a la Dirección General de Tecnologías de la Generalitat Valenciana que recupere los mensajes de WhatsApp enviados y recibidos el 29 de octubre de 2024 por José Manuel Cuenca, jefe de gabinete del entonces presidente valenciano, Carlos Mazón.

Esta petición de la acusación popular que ejerce la Federación Estatal de Trabajadoras de las Administraciones Públicas de la CGT (FETAP-CGT), a la que ha tenido acceso EFE, señala que resultaría de "gran interés" para la investigación recuperar esos mensajes después de que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas haya hecho constar diversas conversaciones mantenidas por esa aplicación con Cuenca el día de la DANA, que causó 230 víctimas.

En su declaración en sede judicial, Cuenca dijo que los mensajes se perdieron al cambiar su terminal en julio de 2025 en la Generalitat, quedándose en este el teléfono antiguo, según indica el sindicato.

Por eso pide que la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, o el departamento correspondiente, informe sobre la localización del dispositivo sustituido a Cuenca y la existencia de datos recuperables y, en su caso, remita la información extraída para su cotejo por el letrado de la Administración de Justicia de los mensajes enviados y recibidos el 29 de octubre de 2024, el día de la DANA, a través de WhatsApp por parte de Cuenca.

Piden que declare como testigo el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte

Esta acusación también ha solicitado al juzgado de Catarroja (Valencia) que reciba declaración como testigo del secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Francisco Javier Sendra, que estuvo presente en el Puesto de Mando de Ferrocarrils de la Generalitat de València Sud (FGV) el día de la DANA y tuvo comunicaciones con el expresidente Carlos Mazón, al menos a las 19:34 horas.

Según manifestó Cuenca en su declaración testifical, ese fue el motivo por el que a las 19:41 horas Mazón "le dijo que iba a ir a L´Eliana con el Sr. Llanuza (asesor de Mazón) porque había hablado con Sendra que había un problema gordo en el metro", recoge el escrito de FETAP-CGT.

También pide la declaración como testigo del director gerente de FGV, Alfonso Novo, por el informe sobre incidencias ocurridas en Metrovalencia el 29 de octubre, y del jefe de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de FGV, José Pascual Rubio, que "al parecer siguió de forma telemática" la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), y del jefe de la Unidad de Servicios al Público, Francisco José García, también conectado telemáticamente a la reunión del Cecopi.

En ese informe se indica que FGV registró numerosas incidencias durante toda la jornada del 29 de octubre, que acabó con siete trenes aislados, con cien pasajeros refugiados y con serios problemas de comunicación interna y con el 112.

Se da la circunstancia de que el Puesto de Mando y Control de FGV en València Sud está situado a escasa distancia de la residencia Savia de Paiporta, según señala la acusación.

En el informe se expone, según indica, "la puesta en peligro" de trabajadores de FGV y ciudadanía, pues "hubo tiempo desde las 18:45 horas (cuando se tuvo conocimiento de un incremento súbito del caudal en la rambla del Poyo) para tomar medidas que hubieran podido salvar vidas, especialmente respecto a lo que después ocurriría trágicamente en la residencia Savia", donde fallecieron seis personas.

Además, de él se desprende que un trabajador (vigilante de seguridad) que estaba presente en el complejo de València Sud de FGV resultó lesionado de cierta consideración con fractura en la pierna con herida sangrante, por lo que pide que se oficie a la empresa pública a fin de que lo identifique y pueda ser citado para declarar como perjudicado por las lesiones sufridas y para dar cuenta de lo acontecido en el Centro de Tráfico Centralizado de FGV (puesto de mando).