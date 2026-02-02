Sergio Delgado 02 FEB 2026 - 06:00h.

La elección de elementos en una vivienda nunca debe tomarse a la ligera. Cada detalle influye en el confort, la estética y la eficiencia energética. Entre esos detalles, las persianas ocupan un lugar esencial porque no solo cumplen una función práctica de regular la luz, sino que también intervienen en el aislamiento y en la seguridad del hogar.

El mercado actual ofrece una variedad casi inabarcable. Desde las más tradicionales hasta sistemas automatizados de última generación, cada alternativa responde a unas necesidades concretas.

La calidad como punto de partida

El arquitecto José Luis Esteban Penelas, catedrático de Arquitectura en la Universidad Europea, subraya que "la elección de una persiana se basa fundamentalmente en la calidad de la misma, por ejemplo, que tenga un aislamiento térmico y que además goce de un mecanismo de alta fiabilidad". Esto pone de manifiesto que no basta con escoger un modelo atractivo; lo esencial es que cumpla con los estándares de eficiencia y durabilidad.

La importancia del aislamiento es clave en viviendas ubicadas en climas extremos. Un buen sistema de persianas puede reducir hasta en un 30% las pérdidas energéticas de una ventana, según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

Esto se traduce en un menor uso de calefacción en invierno y de aire acondicionado en verano, con el consiguiente ahorro económico y reducción del impacto ambiental.

El ahorro a largo plazo

Invertir en elementos de calidad es una decisión estratégica. Como explica Esteban Penelas, "merece la pena invertir en persianas de elevada calidad, y a largo plazo van a resultar mucho más eficaces y van a suponer un ahorro económico". Aunque el desembolso inicial pueda ser más elevado, el beneficio futuro compensa la inversión.

Un estudio realizado en 2023 por la consultora Euroconstruct reveló que los hogares que instalaron persianas de alta eficiencia redujeron sus facturas energéticas en un promedio del 15% anual. Este dato demuestra que las persianas no deben considerarse un simple accesorio, sino una herramienta activa en la gestión del consumo energético de la vivienda.

Innovación y seguridad

El avance tecnológico ha abierto nuevas posibilidades. "Ahora mismo hay una enorme variedad de persianas, incluso de otros sistemas que la sustituyen y que hacen un mismo efecto", comenta el arquitecto. Entre esas alternativas, las persianas automatizadas han ganado terreno, ya que ofrecen comodidad y funcionalidad adaptada a la vida actual.

Los sistemas motorizados permiten programar horarios de apertura y cierre, lo que no solo contribuye a optimizar la iluminación natural, sino que también ayuda en la seguridad.

“Es muy recomendable el uso de las persianas automatizadas, y que además pueden llegar a suponer unos sistemas de protección y evitar robos”, añade Esteban Penelas. Esta función preventiva se ha convertido en un argumento de peso, especialmente en viviendas unifamiliares.

Estética y personalización

La elección de qué persianas debemos elegir para nuestra casa no se limita a aspectos técnicos. La estética también es determinante. Las persianas de aluminio o de madera aportan acabados distintos que influyen en la percepción del espacio. Además, la posibilidad de personalizar colores y texturas permite integrar estos elementos en el diseño general de la vivienda.

Un informe de la Asociación Española de Fabricantes de Persianas y Cerramientos señala que en los últimos cinco años ha crecido un 40% la demanda de productos personalizados. Este aumento refleja el interés por combinar funcionalidad con estilo, de manera que las persianas no solo cumplan su papel práctico, sino que se conviertan en parte del diseño interior y exterior.

Asesoramiento profesional y decisión final

El proceso de decidir qué persianas debemos elegir para nuestra casa requiere analizar varios factores: el clima, la orientación de la vivienda, el nivel de ruido exterior, la seguridad y, por supuesto, el presupuesto disponible. Aquí cobra especial importancia el asesoramiento de un experto que ayude a identificar la mejor opción.

Como concluye Esteban Penelas, "lo más importante a la hora de invertir en vivienda es fijarse en la calidad, asesorarse de un buen profesional y analizar muy bien el mercado haciendo un estudio profundo de las zonas y de las necesidades que uno como usuario quiera disfrutar”.