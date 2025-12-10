Los vecinos de la mujer asesinada por su pareja en Catarroja han contado que las "peleas y discusiones entre ellos eran constantes"

Muere, tras tres días en la UCI, la mujer agredida por su pareja en Catarroja, Valencia: el hombre, detenido de nuevo

Una mujer de 50 años ha fallecido en la UCI del Hospital Universitari La Fe tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia). La policía judicial de Alfafar, a cargo a de la investigación, detuvo a su pareja por segunda vez tras conocerse la muerte de la víctima y las causas de la misma.

Después de tres días en coma, la mujer que recibió una brutal paliza de su pareja en Valencia muerto en el hospital. Horas después, el agresor ha sido detenido. Ya son seis las mujeres asesinadas por su pareja o expareja en estos 10 días de diciembre. Durante estos días, el agresor estaba libre, tan solo con medidas cautelares, hasta que la Guardia Civil lo ha vuelto a detener en su casa de Catarroja

El titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Sueca (Valencia) ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como supuesto homicida de su pareja, Natividad, en una vivienda de Catarroja. El magistrado ha adoptado esta decisión tras ordenar a la Guardia Civil que volviera a detenerlo hoy, después de la muerte de la víctima en un centro hospitalario de Valencia, y al que le atribuye inicialmente, y sin perjuicio de calificación posterior, la presunta comisión de un delito de homicidio y un delito de maltrato habitual, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Las peleas y discusiones eran continuadas

Lidia Cruz se ha trasladado hasta la zona para contar la última hora del caso: "Hemos sido testigos de cómo la Guardia Civil detenía por segunda vez aquí en su domicilio de Catarroja al presunto asesino de 43 años. Estaba en libertad con medidas cautelares, pero tras fallecer la víctima, ha vuelto a pasar a disposición judicial en el juzgado de violencia sobre la mujer. Natividad de 48 años, llevaba tres días en estado crítico en la UCI y falleció ayer por la tarde. Los vecinos nos cuentan que las peleas y discusiones entre ellos eran constantes. De confirmarse como nuevo caso de violencia de género sería la víctima número 46 en lo que va de año.

Tas recibir declaración a varios testigos, el magistrado convocó una vista en la que la Fiscalía, única acusación personada en la causa, no pidió la prisión preventiva, por lo que decretó la libertad provisional con prohibición cautelar de comunicación y de aproximación a menos de dos kilómetros de la víctima. Al parecer, el hombre llamó al teléfono de emergencias 112 para avisar de que la mujer se había caído y golpeado la cabeza, si bien los servicios médicos alertaron de que las heridas que presentaba no se debían a una caída accidental, según han indicado a EFE fuentes municipales.

Contactos contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016 y, los menores, pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.