Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia

Alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia: Catarroja registra 16,8 litros

Alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia: Catarroja registra 16,8 litros
Alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia. Europa Press
Compartir

Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia, que han dejado en las últimas cuatro horas 29 litros por metro cuadrado en València ciudad, 25 en Massanassa y 19 en Albal y Sueca.

También en Almàssera se han registrado 19 litros y en Catarroja 16,8 litros en las últimas horas, según informa Emergencias con datos de Avamet.

En Alicante y Castellón los registros de lluvias son inferiores, de 9 litros en El Campello como cantidad máxima y de 5 litros en Castellón de la Plana.

PUEDE INTERESARTE

Aviso naranja por fenómeno adverso

Emergencias ha establecido el nivel naranja de alerta por aviso de fenómeno meteorológico adverso observado por Aemet, mientras que mantiene en amarillo el resto de alertas por lluvia y tormentas en Castellón, Alicante y el litoral sur e interior de la provincia de Valencia. 

Temas