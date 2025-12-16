Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia

El temporal 'Emilia' deja en Badalona 100 litros de agua e inunda el centro de la ciudad: los últimos coletazos de la borrasca

Emergencias de la Generalitat ha establecido la alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia, que han dejado en las últimas cuatro horas 29 litros por metro cuadrado en València ciudad, 25 en Massanassa y 19 en Albal y Sueca.

También en Almàssera se han registrado 19 litros y en Catarroja 16,8 litros en las últimas horas, según informa Emergencias con datos de Avamet.

En Alicante y Castellón los registros de lluvias son inferiores, de 9 litros en El Campello como cantidad máxima y de 5 litros en Castellón de la Plana.

Aviso naranja por fenómeno adverso

Emergencias ha establecido el nivel naranja de alerta por aviso de fenómeno meteorológico adverso observado por Aemet, mientras que mantiene en amarillo el resto de alertas por lluvia y tormentas en Castellón, Alicante y el litoral sur e interior de la provincia de Valencia.