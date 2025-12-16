La borrasca Emilia deja importantes inundaciones en Cataluña antes de despedirse del país

Rescate 'in extremis' de dos personas atrapadas en el coche en medio de una rambla de Águilas, Murcia

Mientras nos llega una nueva borrasca para los próximos días, los últimos coletazos de Emilia han sido los más letales con dos fallecidos: un ciclista arrastrado por una riada en Murcia y un pescador en A Coruña. Y esta tarde, también dejaba importantes inundaciones en Cataluña, según informa Carol Gramont.

En Badalona se han llegado a acumular hasta 100 litros por metro cuadrado, lo que ha provocado el colapso de la ciudad. Algunas calles han tenido que ser cortadas durante la tarde ya que, debido a la gran cantidad de agua, los coches han quedado atrapados. Ahora, la prioridad es desatascar las alcantarillas y achicar agua lo más rápido posible para volver a la normalidad.

Las avenidas de Badalona quedan anegadas por un aguacero, violento, que ha durado apenas una hora. Y eso ha supuesto para los vecinos caminar con el agua por encima de la cintura. No ha quedado más remedio porque el metro más cercano se ha cerrado por las filtraciones.

Desalojos, caos y dos fallecidos

Las fuertes lluvias han provocado el desalojo de un centro comercial y el caos en el tráfico, sobre todo en las rondas que circunvalan Barcelona. Allí se han producido cortes por acumulaciones de agua. Y es que todo esto son los últimos embates de Emilia que dejan en Coruña un fallecido de 66 años.

El hombre cayó al agua mientras pescaba. En Mazarrón, localizaban el cuerpo sin vida de otro hombre de 61 años, arrastrado mientras montaba en bicicleta por esta zona.

Mejor suerte corrieron los ocupantes de un vehículo engullido por otra rambla en Alhama, rescatados por la Guardia Civil. Más hacia el oeste, el viento causaba estragos en el alumbrado navideño de Cala de Mijas. Una manga marina también acabó derrumbando una a una las estructuras por un temporal que se despide ya del país.