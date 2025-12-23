Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Valencia
Incendio

Detenido un pirómano en Valencia por incendiar 18 contenedores, calcinar 8 coches y 3 motos y provocar daños en tres edificios

Detenido un pirómano 18 contenedores y causar daños en una treintena de coches y tres edificios en Valencia
Un total de 32 vehículos se han visto afectados por las llamas. Policía Nacional
Compartir

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Valencia a un hombre de 45 años por incendiar de forma intencionada 18 contenedores urbanos, causar daños en 32 vehículos y en tres edificios.

Los hechos han ocurrido sobre las cuatro y media de esta madrugada, cuando efectivos de seguridad acudieron a la calle Jerónima Galés de la ciudad tras recibir la llamada de un vecino que alertaba de que un hombre se encontraba incendiando varios contenedores.

PUEDE INTERESARTE

Los agentes se desplazaron rápidamente a la ubicación, observando a un hombre junto a los contenedores que coincidía con las características físicas aportadas, por lo que fue interceptado y detenido de forma inmediata como presunto autor de un delito de daños. De forma paralela, se solicitó la presencia de los bomberos que sofocaron los incendios.

Como consecuencia de estos hechos, 11 vehículos resultaron totalmente calcinados –ocho coches y tres motocicletas- 21 vehículos calcinados parcialmente y 18 contenedores incendiados, ocasionando también daños en fachadas de tres edificios. Asimismo, hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Científica para llevar a cabo la inspección ocular técnico policial.

Temas