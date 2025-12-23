Carlos Plá 23 DIC 2025 - 12:23h.

El detenido es un hombre de 45 años que al parecer incendió de forma intencionada los contenedores y las llamas se expandieron a los vehículos aparcados

ValenciaAgentes de la Policía Nacional han detenido esta madrugada en Valencia a un hombre de 45 años por incendiar de forma intencionada 18 contenedores urbanos, causar daños en 32 vehículos y en tres edificios.

Los hechos han ocurrido sobre las cuatro y media de esta madrugada, cuando efectivos de seguridad acudieron a la calle Jerónima Galés de la ciudad tras recibir la llamada de un vecino que alertaba de que un hombre se encontraba incendiando varios contenedores.

Los agentes se desplazaron rápidamente a la ubicación, observando a un hombre junto a los contenedores que coincidía con las características físicas aportadas, por lo que fue interceptado y detenido de forma inmediata como presunto autor de un delito de daños. De forma paralela, se solicitó la presencia de los bomberos que sofocaron los incendios.

Como consecuencia de estos hechos, 11 vehículos resultaron totalmente calcinados –ocho coches y tres motocicletas- 21 vehículos calcinados parcialmente y 18 contenedores incendiados, ocasionando también daños en fachadas de tres edificios. Asimismo, hasta el lugar se desplazaron agentes de Policía Científica para llevar a cabo la inspección ocular técnico policial.