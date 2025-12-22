Los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante

Tres personas han sido hospitalizadas por inhalación de humo en el incendio de una casa en Arroyo del Ojanco, Jaén

Los servicios de emergencias trabajan en la extinción de un incendio declarado en un depósito con 30.000 litros de aceite refrigerante de un transformador de la empresa Ferroatlántica, ubicada en el municipio cántabro de El Astillero.

El Gobierno de Cantabria ha activado la fase de preemergencia del Platercant para facilitar la coordinación del numeroso operativo que está interviniendo en estos momentos.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Ejecutivo cántabro ha recomendado como medida preventiva cerrar las ventanas en la zona afectada por el humo más cercana a la fábrica.

El depósito ha sido confinado

El depósito se encuentra confinado en el interior de una nave, hasta la que se han desplazado bomberos de los parques de Camargo, Santander, Torrelavega y Los Corrales de Buelna, mantiene en alerta por si fuera necesaria su presencia al parque autonómico de Los Corrales de Buelna.

Además, se encuentran en el lugar técnicos de la dirección general de Protección Civil, 061, Cruz Roja y Guardia Civil a los que se sumará el servicio de drones del propio Gobierno.

Según ha destacado el Gobierno de Cantabria, el trabajo de los bomberos está consiguiendo refrigerar el contenido del depósito, un avance ya visible en el cambio del color del humo de negro a blanco.