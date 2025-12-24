Los dos asesinos eran ya conocidos por la Guardia Civil por intentos previos de ocupar la misma vivienda en dos ocasiones

Doble crimen en Elche: las víctimas conocían al dueño de la casa y fueron asesinados por los okupas cuando acudieron a echarles

ElcheLos dos hombres arrestados tras atrincherarse en una casa de Elche (Alicante) y que anteriormente habían asesinado a otros dos hombres a golpes, además de dejar a un tercero gravemente herido, habían intentado ocupar esa vivienda en dos ocasiones anteriores, según han comunicado a EFE fuentes de la Guardia Civil este miércoles.

Los arrestados, de nacionalidad polaca y con edades de 19 y 35 años, están en instalaciones de la Guardia Civil en calabozos separados para prevenir el contacto entre ellos hasta su presentación ante el juez.

Los hombres fueron arrestados ayer después de haber estado varias horas atrincherados en la casa de un ciudadano alemán en una zona remota de la pedanía de la Marina. El dueño de la casa informó a tres compatriotas que había observado a los asaltantes a través de las cámaras de seguridad en un nuevo intento de allanamiento.

Cuando los compatriotas del propietario de la casa intentaron disuadir a los ocupantes, estos les propinaron una paliza que resultó en la muerte de dos hombres de 62 y 50 años, y dejó gravemente herido a otro de 50 años.

Los vecinos, de acuerdo con las fuentes entrevistadas por EFE, oyeron y presenciaron la brutalidad con la que actuaron los atacantes y salieron corriendo en busca de ayuda, encontrando a una patrulla de la Guardia Civil, que fue el primero en acudir.

Los guardias llegaron a identificar a los responsables, a quienes reconocieron por haber sido arrestados recientemente al tratar de ocupar la misma casa, acción que habían realizado en dos ocasiones.

La detención ocurrió a las 14 horas de este martes, casi 20 horas tras el delito. El juzgado que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.