A pesar de los problemas con la borrasca Francis, las principales cabalgatas de la Comunidad Valenciana siguen en pie

Las cabalgatas serán adaptadas para todos los públicos y contarán con sillas, caramelos sin gluten y zonas reservadas

La Comunidad Valenciana prevé unas cabalgatas de Reyes Magos pasadas por agua, es por esto que, muchas de las cabalgatas ya programadas, han sido suspendidas a lo largo del territorio valenciano.

A pesar de esto, las cabalgatas principales de Valencia, Alicante y Castellón, se mantienen en pie para recibir como se merecen a sus majestades de la forma más especial, mágica y adaptada para todos los públicos.

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Valencia

Valencia se prepara para vivir el momento del año más esperado por los pequeños de la casa. Durante la cabalgata de este 2026, se llevará a cabo el tradicional desembarco en la Marina Norte, un espacio más amplio y con gradas que permitirá que un mayor número de niños disfrute de la llegada por mar de los Reyes Magos a las 16:30 horas de la tarde.

El desfile oficial comenzará a las 17:30 horas y el recorrido es el siguiente: Puente de las Flores, Porta de la Mar, Calle del General Tovar, Calle de la Pau, Plaza de la Reina, Calle de San Vicente Mártir y Plaza del Ayuntamiento.

El despliegue incluye más de 1.300 participantes, entre los que se encuentran pajes, acróbatas y entidades como el Valencia CF y el Levante UD, quienes acompañarán a los Reyes Magos hasta el corazón de la ciudad.

Cada séquito tendrá su espectáculo y durante el evento se repartirán cuatro toneladas de caramelos sin gluten y 3.000 peluches.

Al finalizar el recorrido, se realizará la Adoración al Niño Jesús con un espectáculo pirotécnico y musical, tras lo cual los Reyes subirán al balcón del Ayuntamiento en un camión de bomberos para dirigir un mensaje a los allí presentes.

Según han anunciado desde el ayuntamiento, para garantizar la comodidad, se habilitarán 2.500 sillas a un precio de cuatro euros, pantallas gigantes con imágenes de drones y zonas reservadas para personas con movilidad reducida.

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Alicante

En Alicante, la llegada de sus majestades de Oriente será a las 17:00 horas, momento en el que acudirán al Puerto de Alicante.

Desde allí, Melchor, Gaspar y Baltasar se desplazarán a la Plaza de Toros para poder saludar a todos los niños que se encontrarán a la espera con un espectáculo infantil hasta la llegada de los reyes.

Cada año, los reyes acudirán al Palacio Provincial hasta el comienzo de la cabalgata, previsto a las 19:00 horas.

El recorrido de este 2026 discurrirá por la avenida de la Estación hasta la plaza de los Luceros, continuando por la avenida Alfonso El Sabio, la Rambla y la calle Altamira, y acabando en la Plaza del Ayuntamiento a las 21:30 horas, momento en el que los Reyes Magos pondrán fin al periodo navideño con un discurso en una tarima frente al consistorio.

Todo el desfile se podrá disfrutar sentado gracias a las más de 1.700 sillas que se han habilitado para presenciar el desfile y los reyes estarán acompañados de una amplia comitiva de 1.300 personas y un total de 24 carrozas. La cabalgata estará compuesta por tres partes, una lúdica, otra bíblica y otra comercial.

El tren lúdico tará compuesto por grupos de animación, bandas de música, grupos de ballet, una colla de nanos i gegants y otra de dolçaina i tabalet. También, por dos espectáculos de gran formato, con iluminación y sonorización propia. Al tren bíblico le darán forma cinco escenas ordenadas cronológicamente, y relativas al nacimiento del niño Jesús.

Las carrozas de los Reyes Magos, precedidas de sus respectivos boatos, cerrarán el Tren Bíblico. En el caso de Melchor, su presencia será anunciada por un ballet y lo cerrará una banda de música, como también sucederá con las de Gaspar y Baltasar. Cada una de estas tres carrozas contará con una auxiliar desde las que se repartirán juguetes homologados y caramelos blandos y sin glúten. El tren comercial lo compondrán carrozas destinadas a patrocinadores. Desde ellas se distribuirán juguetes, regalos, caramelos y otros elementos.

Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Castellón

La cabalgata comenzará a las 18:30 horas y su recorrido partirá de la calle Sanahuja para recorrer las principales arterias del centro de la ciudad. El cortejo seguirá por plaza María Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, plaza de la Paz y finalizará en calle Mayor. Previamente, a las 16:00 horas, sus Majestades harán su llegada oficial al Grao de Castellón, donde recibirán el cariñoso saludo de los vecinos.

El desfile contará con 9 carrozas espectaculares y 315 figurantes que recorrerán las calles de la ciudad repartiendo nada menos que 5.000 kilos de caramelos entre el público asistente.

El Ayuntamiento ha habilitado un espacio exclusivo para personas con TEA y diversidad sensorial, garantizando que todos los niños y niñas puedan disfrutar de la magia de la noche de Reyes en las mejores condiciones. Además, se repartirán caramelos sin gluten para personas celíacas, asegurando así que nadie se quede sin su dulce de Reyes.