Así será la Cabalgata de Reyes Magos 2026 en Madrid: horario y recorrido

La cabalgata contará con quince carrozas, 250 pajes reales y 1200 kilos de caramelos

Este año se llevarán a cabo actuaciones del Teatro Circo Price y del mago Jorge Blass

Compartir







La noche más mágica del año ya está de vuelta y es que, como ya es tradición, los Reyes Magos llegan a Madrid para llenar sus calles de magia, dulces y una cabalgata que este año contará con quince carrozas, incluidas las de los reyes, que partirán de la plaza de San Juan de la Cruz para acabar en la plaza de Cibeles.

Melchor, Gaspar y Baltasar, serán acompañados durante el recorrido por siete compañías nacionales y tres internacionales, una comitiva de alrededor de 2.100 personas y más de 250 pajes reales, con circo, danza, música y grandes elementos escénicos.

PUEDE INTERESARTE Cabalgatas de Reyes 2026 en Galicia: horarios y recorridos para ver a los Reyes Magos

Actuaciones y kilos de caramelos

Aunque durante esta Noche de Reyes, muchos barrios de Madrid realizarán su cabalgata, la principal se celebrará de las 18:00 horas a las 21:00 horas en el centro de Madrid, culminando con el tradicional discurso en la plaza de Cibeles, un momento en el que familias podrán gozar de escuchar las palabras de los Reyes Magos de Oriente.

Antes de llegar a este momento, sus majestades partirán detrás de una gran figura luminosa que recreará la estrella de Oriente y la cabalgata contará con una temática inspirada en la literatura.

A lo largo del recorrido se repartirán 1.200 kilos de caramelos y la cabalgata cerrará con un espectáculo de circo, magia y danza, que incluirá actuaciones del Teatro Circo Price y del mago Jorge Blass.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un trayecto pensado para todos los públicos e ideado para que los más pequeños disfruten de un espectáculo emocionante que iluminará el centro de Madrid.

Recorrido y plan de movilidad

Durante esta cabalgata se prevé una afluencia superior a 200.000 personas en el entorno del recorrido, por lo que, desde el Ayuntamiento de Madrid, se tomarán medidas mediante un dispositivo de seguridad y movilidad.

El recorrido de la cabalgata de principio a fin pasará por: Plaza de San Juan de la Cruz, Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Plaza de Cibeles.

Desde el Consistorio se informa de los siguientes cortes y modificaciones con respecto a los distintos desplazamientos:

Cortes de tráfico

Desde primera hora de la tarde se producirán cortes progresivos en el eje Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos y Paseo del Prado, así como en calles transversales.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Plaza de Cibeles y su entorno comenzarán a cerrarse desde el mediodía, pudiendo ampliarse las restricciones según la afluencia. Los horarios de cierre son orientativos y podrán modificarse por motivos de seguridad.

Recomendaciones de desplazamiento

Se recomienda evitar el vehículo privado en las zonas afectadas. Para trayectos largos, se aconseja utilizar M-30 y M-40 como vías alternativas.

Para desplazamientos urbanos, se recomienda planificar rutas con antelación.

Transporte público

El Metro será el medio más recomendable, con refuerzos de servicio en varias líneas y estaciones cercanas al recorrido. Algunas estaciones, como Banco de España, podrán cerrarse temporalmente si se producen aglomeraciones.

Varias líneas de autobús EMT sufrirán desvíos, que podrán consultarse en tiempo real. Las estaciones de Cercanías de Recoletos, Sol y Nuevos Ministerios son las más próximas.