07 MAR 2026 - 15:00h.

El servicio de trenes de Rodalies está cancelado este 7 de marzo en el tramo que cubre Manresa, Calaf y Cervera

Ya trabajan para retirar la tierra de la vía pero, de momento, se desconoce cuándo se podrá reestablecer la circulación

BarcelonaLa línea RL4 de Rodalies se encuentra suspendida este 7 de marzo en el término municipal de Calaf (Barcelona) tras haberse producido dos desprendimientos de tierras, después de las lluvias caídas en la zona.

Así lo han comunicado a EFE fuentes de Adif y de Renfe, apuntando como posible consecuencia las precipitaciones que han dejado importantes acumulados en puntos de la provincia barcelonesa, sobre todo.

A las 10 horas se detectó un primer deslizamiento de tierras, que cortó la vía, entre Manresa y Calaf. Afectó al paso del tren de media distancia MD 15632, que cubría el trayecto entre Lleida Pirineus y Manresa, que permaneció detenido hasta que retrocedió.

Poco después se produjo un segundo incidente entre Calaf y Cervera, por lo que quedó suspendido el servicio en el tramo comprendido entre esa ciudad leridana y Manresa.

Se ha habilitado un servicio alternativo por carretera en ambos casos. Las citadas fuentes han indicado que ninguno de los dos desprendimientos ha provocado heridos ni daños en el convoy.

Ya trabajan para despejar la vía y reestablecer la circulación

Las mismas fuentes han indicado que Adif ha comenzado ya los trabajos para retirar la tierra de la vía pero que, de momento, se desconoce cuándo se podrá retomar el servicio ferroviario en la zona.

Técnicos de Adif, por otro lado, están inspeccionando esa línea para constatar que no hay otros daños, según fuentes del gestor ferroviario. Cubre el trayecto entre Lleida Pirineus y Terrassa Estació del Nord.

Desde Renfe han precisado que los desprendimientos de tierra no afectan al servicio de la línea RL3, que cubre el trayecto entre Cervera y Lleida Pirineus.