Solicita el cheque bebé en Valencia: 400 euros por menor nacido

07 ENE 2026 - 06:30h.

La familia que cumpla los requisitos podrá recibir una ayuda única por cada menor nacido, adoptado o acogido en 2026

Sirven para aliviar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar

ValenciaYa estamos en 2026 y eso significa que ya está abierto el plazo para solicitar el cheque bebé en la sede electrónica del Ayuntamiento de Valencia. Esta línea de ayudas va dirigida a niños recién nacidos y tiene el objetivo de fomentar la natalidad y la conciliación familiar.

Este año, cada unidad familiar podrá percibir una ayuda única de 400 euros por cada menor nacido, adoptado o acogido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026. Esto supone un incremento de 100 euros respecto a las ayudas del pasado año.

Las ayudas cuentan con una dotación presupuestaria total de 1.500.000 euros. Los cheques se conceden mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, así se garantiza la igualdad de trato entre todas las personas solicitantes que cumplan con los requisitos.

Segundo año de ayudas

2025 fue el primer año de funcionamiento de estas ayudas por recién nacido. En total se concedieron 1.000 ayudas por nacimiento, adopción o acogimiento de otros tantos menores en la ciudad. Cada ayuda estuvo dotada de 300 euros.

Requisitos

Para poder beneficiarse del cheque, los progenitoras, adoptantes, acogedores o tutores del o la menor, han de cumplir una serie de requisitos. Entre ellos está la acreditación de residencia continuada en València, al menos, desde cuatro años antes del nacimiento o inicio de la convivencia por adopción o acogimiento (por lo menos una de las personas responsables del niño o niña).

A su vez, el empadronamiento del o la menor en el municipio de València, y estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. En casos de separación, divorcio o familia monoparental, podrá ser beneficiaria la persona que conviva con la persona menor en la fecha de la solicitud.

Plazos de solicitud

El plazo para la presentación de solicitudes es de dos meses a partir de la fecha del nacimiento, adopción o acogimiento. Hay varias opciones de presentación de las solicitudes: de manera presencial en las juntas de distrito y oficinas de registro y atención a la ciudadanía; y de forma electrónica, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de València.

Las ayudas se abonarán en un único pago de 400 euros mediante transferencia bancaria a una cuenta designada. Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones.

El Ayuntamiento destaca que estas ayudas sirven para “aliviar el impacto económico inicial que supone la llegada de un nuevo miembro a la unidad familiar, desde pañales hasta ropa, comida y artículos básicos". “Es una forma de igualar oportunidades, ayudando especialmente a aquellas familias con menos recursos”, ha subrayado Juan Carlos Caballero.

El objetivo del consistorio es fomentar la natalidad, ya que la inseguridad económica puede ser un factor clave para que muchas parejas retrasen o renuncien a formar una familia.