Se reabre la causa por acoso contra el concejal de Alzira: "Qué corta vas", "Ven aquí que yo te calentaré"

Sandra Pons 09 ENE 2026 - 11:13h.

La víctima, también edil, decidió abandonar el partido y denunciar a Enrique Montalvá por comentarios sexistas y degradantes.

El concejal está imputado y ha sido citado a declarar junto con casi una decena de testigos

Valencia"Menudo escote llevas hoy", "Qué corta vas" o "qué fresca", así reaccionaba un concejal de Alzira a los atuendos de una de sus compañeras ediles.

Enrique Montalvá es teniente de alcalde de Alzira y concejal del partido UCIN, un partido independiente que cuenta con dos representantes. Su voto da la mayoría a la coalición entre Compromís y PSPV.

Su compañera, Mar Chordá, por otro lado, ha decidido abandonar el grupo político. Y es que ha decidido denunciar a Montalvá por comentarios sexistas y degradantes.

La causa se archivó en su día, pero la titular del juzgado número 4 del Tribunal de Instancia de Alzira ha reabierto la causa por un presunto caso de acoso. Esto ha llevado al concejal a estar imputado y ha sido citado a declarar junto con casi una decena de testigos que, en teoría, avalan la versión de la víctima.

"Ven aquí que yo te calentaré"

En la denuncia que presentó Chordá al juzgado se recogen otras expresiones como: "Que tu trabajo es fácil, que no tienes que decir nada, solo tienes que pensar que ponerte para pasear el modelito". Esta fue la frase que usó el concejal para darle la bienvenida al partido.

También tenía expresiones irrespetuosas en valenciano: "Dus totes les mandongues a l'aire" (Llevas todas las tetas al aire) y "Vine açi que jo et calentare" (Ven aquí que yo te calentaré), le dijo durante una cena de partido.

En otro momento, le ordenó lo siguiente: "Tapat un poc que se me'n van els ulls" (Tápate un poco que se me van los ojos). Incluso la amenazó: "Que siga la última vega que vens tan curta que se me'n van els ulls darrere i no m'he pogut concentrar" (Que sea la última vez que vienes tan corta, que se me van los ojos detrás y no me he podido concentrar).

"Ara que soc alcalde, ara si que faras tot el que jo et diga" (Ahora que soy alcalde, ahora sí que harás todo lo que yo te diga), le espetó en una ocasión. En un acto de nombramiento de clavarios de la Semana Santa, se acercó a su compañera invadiendo su espacio, y le recriminó: "Has vist lo que has provocat" (Has visto lo que has provocado).

Tras ser archivada, se ha reabierto la causa

Estos comentarios no se producían siempre en la intimidad, a veces incluso lo hacía frente a otros testigos. Estos, le reprochaban ese comportamiento. Eso sí, el partido, apoyó a Montalvá en un primer momento, cuando la denuncia se archivó.

Sin embargo, la causa se ha reabierto tras una ampliación de la mujer y con el apoyo de la Fiscalía. La víctima mostró su desesperación y frustración por la actitud de su partido: "Me parece una auténtica vergüenza la escenificación de una rueda de prensa en la que se pretende victimizar a la persona presuntamente autora de toda esta situación", expresó.

"Este tipo de discursos me recuerdan a una época casposa y machista, en la que se normalizaba el sufrimiento de quien denunciaba y se protegía a quien causaba daño. No podemos permitir retroceder como sociedad en derechos y dignidad", sentenciaba Chordá.

A ella le retiraron competencias, a él le añadieron

El proceso judicial y la salida de la edil del partido llevó a una reestructuración de las áreas de gobierno del Ayuntamiento. El alcalde, Alfons Domínguez, retiró las competencias en Fiestas a Chordá. A Montalvá, el concejal imputado, le encargó la competencias de Seguridad y Policía Local.