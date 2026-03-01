Manu Sánchez ha encontrado en su mujer, Lorena, un apoyo incondicional con el que ha formado una familia compuesta por dos hijos

La dura pregunta del hijo de Manu Sánchez, enfermo de cáncer: "¿Papá, qué has hecho para ponerte malo?"

El presentador de televisión Manu Sánchez es, ante todo, uno de los rostros más conocidos en toda Andalucía. Su faceta cómica, sus monólogos y su labor como presentador le han hecho ganarse el cariño de la mayoría del público andaluz y nacional.

Más allá de los focos, los teatros llenos y los platós de televisión, hay una parcela de su vida que siempre ha cuidado con especial discreción: la de su familia. Junto a su mujer, Lorena, el presentador ha construido un proyecto sólido que comenzó casi por casualidad y que terminó sellado de la forma más gaditana posible, en pleno ambiente de Carnaval.

Cómo se conocieron Manu Sánchez y su mujer

Según han confesado ellos mismos, la pareja se conoció cuando ambos trabajaban en 'Canal Sur'. Lorena se encontraba participando en el programa 'Objetivo Chimborazo', un formato de aventuras emitido en la cadena andaluza en el que ocho parejas competían por coronar el volcán Chimborazo en Ecuador, el punto más cercano al Sol. A lo largo de 11 semanas, Lorena y sus compañeros recorrieron el país superando pruebas físicas en cuatro mundos (agua, tierra, aire, hielo).

El programa que fue emitido en 2016 y en él Lorena demostró su resistencia física y mental durante el concurso, siendo reconocida por su imponentes cualidades físicas y su determinación.

Manu, completamente ligado a sus raíces, vinculado al mundo del espectáculo y con una agenda cada vez más intensa, conoció a Lorena en los pasillos de 'Canal Sur'. Como explica su entorno, en ella encontró un apoyo que le ha mantenido los pies firmemente asentados en la realidad cotidiana.

Durante los primeros meses de su relación, la pareja optó por mantener su noviazgo en la más estricta intimidad. Para el presentador, acostumbrado a la exposición pública y a ser reconocido por el público, proteger ese espacio fue una prioridad desde el primer momento. Por su parte, Lorena siempre ha preferido mantenerse al margen del foco, acompañando desde la discreción.

Una relación construida paso a paso

Con el tiempo, la pareja consolidó su vínculo compartiendo aficiones y valores. Ambos comparten el amor por Andalucía, la familia y las tradiciones. Manu nunca ha ocultado que su tierra es una parte esencial de su identidad, y en Lorena encontró a alguien que entendía esa pasión y la compartía.

A medida que la carrera del humorista crecía, también lo hacía su compromiso personal. Entre grabaciones, giras y proyectos televisivos, siempre reservaba tiempo para su vida en común.

A lo largo de los años, Manu y Lorena han demostrado que es posible mantener una relación estable pese a la presión mediática. El humorista continúa desarrollando nuevos proyectos y manteniendo una presencia activa en televisión y teatro, pero siempre lo compagina con su familia y con su relación con Lorena.

Sus dos hijos en común: Manuel y Leonor

El siguiente gran paso llegó con la maternidad y la paternidad. La pareja dio la bienvenida a Manuel, su primer hijo, en 2019 en medio de una etapa profesional intensa para Manu. Lejos de suponer un obstáculo, la experiencia transformó su manera de entender el trabajo y la vida. El propio presentador ha comentado en alguna ocasión que convertirse en padre le hizo relativizar muchas cosas y valorar aún más el tiempo en casa.

Cuatro años después, en 2023, llegó Leonor, su hija pequeña. Aunque el humorista comparte en ocasiones reflexiones sobre la paternidad, ambos han sido firmes en la decisión de preservar la identidad y la intimidad de los pequeños.

El cáncer germinal testicular con metástasis de Manu Sánchez

Precisamente, el 2023 se convirtió en un año clave en la vida de Manu Sánchez. Ese mismo año daba la bienvenida a su hija Leonor y, también, recibía el diagnóstico de un cáncer germinal testicular con metástasis.

Tres años después de recibir esta noticia, el humorista y presentador se encuentra en una fase de recuperación tras someterse a diferentes tratamientos de quimioterapia y a cinco cirugías.

A pesar de haber superado las fases más críticas de la enfermedad, Manu Sánchez ha mencionado en varias ocasiones que se encuentra bajo vigilancia médica y que tiene que acudir a menudo a sus revisiones ya que haberse enfrentado a esta metástasis requiriere un seguimiento muy estrecho.

Una boda muy gaditana y orignal

Como no podía ser de otra manera, uno de los grandes apoyos de Manu Sánchez en su recuperación ha sido el de Lorena. Por eso, la pareja decidió sellar su amor de la forma más original y divertida posible.

Si hay un episodio que simboliza la personalidad de la pareja es su boda. Lejos de ceremonias convencionales o grandes exclusivas, Manu y Lorena decidieron celebrar su unión en un contexto que refleja a la perfección el carácter del humorista: los Carnavales de Cádiz.

La celebración tuvo lugar coincidiendo con el ambiente festivo de la ciudad gaditana: donde el Carnaval no es solo una fiesta, sino casi una forma de vida. Amigos y familiares se sumaron a una jornada marcada por el humor, la música y el color. No faltaron coplas, disfraces ni guiños al universo artístico del novio.

La elección no fue casual. Para Manu, el carnaval gaditano representa ingenio, crítica social y alegría compartida. Integrar su boda en ese contexto fue una manera de rendir homenaje a sus raíces y de celebrar el amor sin solemnidades excesivas.

En tiempos en los que la vida personal de los rostros conocidos suele convertirse en espectáculo, la historia de Manu Sánchez y su mujer destaca por su naturalidad. Una historia que comenzó en 'Canal Sur', creció con dos hijos y se selló entre disfraces, bajo el Carnaval de Cádiz. Una historia, en definitiva, que demuestra que el amor también puede escribirse con acento andaluz y ritmo de festivo.