El rey Felipe VI preside la cena de inauguración del Mobile World Congress Barcelona

El Rey Felipe VI inaugura este domingo el Mobile World Congress 2026

El Mobile World Congress Barcelona atraerá a cerca de 110.000 asistentes, más del 20 % altos ejecutivos

BarcelonaEl presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha recibido este domingo al rey Felipe VI y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde se celebra la tradicional cena de gala previa al inicio del Mobile World Congress (MWC).

El ministro de Industria, Jordi Hereu; el de Transición digital, Óscar López; y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se encontraban asimismo entre las autoridades que han saludado al rey a su llegada al Museo.

La velada precede a la inauguración oficial del congreso mañana lunes, cuando Felipe VI visitará algunos los principales pabellones del recinto de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat, donde se dan cita las principales tecnológicas mundiales del sector de la conectividad.

El encuentro, que se celebra en Fira de Barcelona desde este lunes, reúne a las principales tecnológicas globales y atraerá a cerca de 110.000 asistentes, más del 20 % altos ejecutivos, que pondrán el foco en la carrera por automatizar procesos gracias a la IA, redefinir la conectividad a través del 5G avanzado y explorar los primeros desarrollos vinculados al 6G.

Grandes corporaciones como Cisco, Deutsche Telekom, Ericsson, Google, Huawei, Intel, Lenovo, LG, Meta, Microsoft, Netflix, Nokia, Qualcomm, Samsung, Telefónica, Tik Tok y ZTE, estarán presentes con sus novedades en el evento.

El MWC, gran foro de debate tecnológico

La dimensión corporativa del MWC se complementa con su papel como gran foro de debate tecnológico, que reunirá a destacadas figuras del sector, como la presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell; el inventor de la World Wide Web, Tim Berners-Lee, y la investigadora especializada en robótica e inteligencia artificial vinculada a Boston Dynamics Kate Darling.

El congreso tecnológico, que en la última década ha evolucionado desde una feria centrada en telefonía móvil a una gran cita global sobre tecnología y conectividad, arrancará oficialmente este domingo por la noche con la tradicional cena de gala en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), presidida por el rey Felipe VI.