Dos policías nacionales han asegurado este lunes ante el Jurado que juzga en la Audiencia de Las Palmas al hombre acusado de haber matado de dos cuchilladas a un joven de 21 años en un bar de la capital grancanaria el 19 de mayo de 2023 que el procesado les reconoció que lo había hecho por “orgullo”.

Tal y como recoge EFE, este lunes ha tenido la primera sesión del juicio contra José Miguel A., para quien la Fiscalía pide una condena de 15 años por el delito de homicidio y la acusación particular 22 años por entender que se trata de un asesinato.

Los agentes añadieron que el acusado también les dijo que le habían pegado en el bar y que por eso se fue a su casa a por un cuchillo y que, al regresar, le dio dos puñaladas por la espalda a la víctima, Yenedey Jesús N.M.

"Es imposible que dijera que había cogido un cuchillo de la casa"

“A lo hecho pecho”, le dijo el acusado al agente que se encargó de custodiar al detenido en el bar donde sucedieron los hechos, donde también resultaron heridos con el cuchillo una chica y el dueño del local que hacía las funciones de portero. La Fiscalía pide además por esto una pena adicional de dos años de cárcel y una multa de 400 euros, respectivamente.

El acusado, para, quien su abogado pide la absolución, ha negado al tribunal haber dicho eso a los policías. “Es imposible que dijera que había cogido un cuchillo de la casa”, “no tenía intención de matar a nadie”, agregó.

Según ha declarado, el cuchillo lo cogió del lavamanos del baño del bar porque tenía miedo, ya que vio que la víctima le iba a atacar con otro y ha explicado que regresó al local porque se había dejado la cartera y una sudadera. Dice que cuando estuvo la primera vez, el fallecido le había dado un puñetazo por haberle pisado.

El acusado niega las declaraciones de los policías

El acusado ha afirmado que regresó al bar sobre las 10:00 horas para recoger sus cosas en compañía de su hija y su expareja, y por insistencia de su exmujer, ya que en la cartera guardaba documentación de su hija, pues su intención era quedarse en su casa, ya que había estado consumiendo cocaína y alcohol el día de antes.

Cuenta que la primera vez que llegó al bar fue en torno a las 06:00 del 19 de mayo y, mientras estaba hablando con una chica pisó sin querer al joven fallecido al que pidió disculpas, discutieron y la víctima le dio un puñetazo y sus amigos también le pegaron, ha relatado el acusado.

Así mismo, ha señalado que cuando salió del bar le mandó un mensaje de WhatsApp a su exmujer y otro a su hija con una foto de su cara y les contó que le habían pegado y que se iba a su casa, y que las dos fueron a su domicilio porque estaban preocupadas, pese a la orden de alejamiento que tenía de su expareja.

Pisó sin querer al joven fallecido

Ese día fue detenido porque había indicios suficientes de que había sido el autor de las puñaladas por las manifestaciones espontáneas y coincidentes de testigos, que había en el local, y porque la versión ofrecida por la familia del arrestado parecía que “se la habían preparado” y “no casaba”, ha manifestado el policía secretario del atestado y que también participó en algunas diligencias.

Los testigos decían que el joven fue atacado de "manera sorpresiva" y que el acusado entró en el aseo del local y le asestó dos puñaladas "fulminantes" y que a su lado estaban dos mujeres (la madre y la hija) que le instaban a hacerlo, ha precisado este testigo.

Ha añadido que halló la víctima en el suelo, tumbada de costado y que perdía mucha sangre a causa de las puñaladas y que por experiencia parecían "muy graves", así como que entre sus pertenencias no se hallaron armas a su alrededor.

Este martes está previsto que continúe la sesión con más testificales del juicio que celebra la sección sexta de la Audiencia de Las Palmas, donde familiares y amigos de la víctima han reclamado "Justicia para Yenedey".