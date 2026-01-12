Pradas ha mantenido este lunes un careo con el ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca

Pradas interpretó que Mazón "se entrometió" en el freno al confinamiento de la población el día de la DANA

ValenciaLa exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas se ha acercado, a su salida del juzgado de Catarroja, a los familiares de la víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024 a las qque ha dicho que lo ha "aportado todo" por ellas.

Pradas ha mantenido este lunes un careo con el ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat, José Manuel Cuenca, ante la jueza que investiga la gestión de la DANA para tratar de esclarecer las posibles contradicciones entre las declaraciones de ambos relativas a cómo se gestionó aquella emergencia.

Tanto a su llegada como a su salida del juzgado, varias decenas de familiares de las víctimas han increpado a ambos exdirigentes públicos, a los que han recibido y despedido con gritos de "asesinos" y "sinvergüenzas", entre otros muchos insultos.

Ambos han tenido que hacer el trayecto hasta sus vehículos escoltados por la Guardia Civil ante la presión y las increpaciones de los manifestantes.

Pradas se ha acercado a dónde se encontraban las víctimas

Una vez finalizado el careo, Pradas ha atendido a los periodistas y después se ha acercado a dónde se encontraban las víctimas y ha mantenido una pequeña charla con la presidenta de la Asociación de víctimas mortales 29-0, Rosa Álvarez, a la que ha dicho que les tenía presentes todos los días y quería hablar con ella.

"He dicho siempre la verdad y hoy he querido contar todo y lo he contado", ha asegurado Pradas, quien ha afirmado que está todos los días con las familias de las víctimas y que ha "hablado de más cosas del objeto del careo" por ellas.

"Lo he aportado todo por vosotras", ha manifestado la exconsellera, quien ha pedido a los familiares que le escuchen y ha quedado con Rosa Álvarez en hablar.

Álvarez, por su parte, ha dicho que no habrá ningún problema en hablar con ella, pero le ha instado a decir la verdad de lo que ocurrió el 29 de octubre y a no cargar ella "con toda la responsabilidad".

"Su responsabilidad es suya, nadie se la va a quitar, pero la responsabilidad es compartida porque ese día, esa tarde en concreto, Cuenca era la correa de transmisión entre Carlos Mazón y ella", ha manifestado a los periodistas.

"Cuenca y Mazón fueron los responsables de que no se confinara"

Según Álvarez, "Cuenca y Mazón fueron los responsables de que no se confinara", y ha señalado que Pradas "no estaba capacitada para tener esa Conselleria" y "tenía miedo de tomar decisiones por sí misma".

A su juicio, el acercamiento de la exconsellera responde a una voluntad de "hacerse la víctima" y estaba "preparado". Además, ha dicho que ni está a favor ni le gustan los insultos y que lo que quiere es que "pague donde tiene que pagar, que es en el juzgado, en los tribunales y luego en prisión".

Pradas ha sido increpada por las víctimas desde su salida y durante todo el trayecto hasta su vehículo, que se ha alargado durante unos cinco minutos, en los que una de las víctimas, Toñi García, le ha mostrado una foto de su marido y su hija, fallecidos el 29 de octubre.

Según ha explicado García, Pradas le ha dicho que la entendía, lo que ella ha considerado imposible, y le ha reprochado que los políticos no hayan sido "más humildes y dignos".

Ha señalado que ha sentido la necesidad de gritar e insultar a los dirigentes de la Generalitat por su marido y por su hija. "Nos están empujando a ello", ha dicho.

José Manuel Cuenca ha salido unos minutos antes que Pradas y se ha dirigido a su vehículo perseguido por los periodistas, a los que únicamente ha dicho que había venido "a colaborar de nuevo por tercera vez", y por familiares de víctimas, uno de los cuales le ha golpeado en la cabeza por detrás con uno de los carteles.