Muere Ricard Pérez Casado, alcalde socialista de Valencia entre 1979 y 1989

Carlos Plá Valencia, 14 ENE 2026 - 12:41h.

El histórico dirigente socialista fue administrador de la Unión Europea en la ciudad bosnia de Mostar y diputado en el Congreso, entre otros cargos

Ricard Pérez Casado, exalcalde de Valencia, falleció este lunes a los 80 años y ha sido incinerado este miércoles, según ha confirmado el PSPV-PSOE.

Nacido en 1945 en València, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Historia por la Universitat de València, ha dirigido diversas consultoras en los campos de estudios económicos, sociológicos y territoriales.

Histórico dirigente socialista valenciano, llegó a la Alcaldía de Valencia en 1979, tras la crisis que culminó con la expulsión del partido socialista del entonces alcalde Fernando Martínez Castellano. En las elecciones municipales de 1983 y 1987 fue el candidato más votado y fue reelegido como alcalde hasta que dimitió en 1988, ocupando su puesto la también socialista Clementina Ródenas.

Tras su dimisión se dedicó al sector privado. Entre abril y julio de 1996 fue nombrado administrador de la Unión Europea para la ciudad bosnia de Mostar, donde preparó y supervisó las elecciones municipales.

En las elecciones generales de 2000 formó parte de la candidatura socialista por Valencia y fue elegido diputado.

Tras conocerse su fallecimiento, la secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha alabado a Ricard Pérez Casado, de quien ha dicho que deja "una huella imborrable, un servidor público que dedicó su vida a construir una València más justa y democrática". "Un abrazo enorme a su familia y a quienes tuvieron la suerte de caminar a su lado", señala en un mensaje en su cuenta de X.