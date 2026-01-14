El pequeño se fue a dormir después de la cena de Navidad y durante la madrugada descubrieron en su dormitorio el cuerpo sin vida del menor

La Policía Nacional investiga el suicidio de un niño de 9 años en la madrugada del día de Navidad en un municipio de la provincia de Valencia, según adelanta Levante-Emv.

Los agentes tratan de determinar las causas que llevaron al pequeño a quitarse la vida, algo muy poco frecuente en niños de tan corta edad. Este hecho, precisamente, ha motivado el inicio de las investigaciones por parte de un juzgado de la provincia y la policía.

Una de las líneas de investigación se centra en conocer si el pequeño estaba siendo víctima de acoso, ya sea físico o virtual, por lo que los agentes indagan en su entorno escolar y familiar, además de sus redes sociales, para saber si alguien le había empujado al suicidio.

Pasaba la Navidad con su padre

El suicidio se produjo en la madrugada del pasado 25 de diciembre, cuando el niño pasaba la Navidad con su padre, que tenía esa semana asignada, aunque era al madre la que tenía la custodia del menor.

El pequeño se encontraba en el domicilio de su padre, alquilado por los abuelos paternos, en el que residían también la nueva pareja del progenitor y una hermanastra 11 años.

Después de la cena navideña, al parecer el niño se fue a dormir a su habitación. A las cuatro de la mañana, uno de los adultos habría entró en el dormitorio para comprobar que dormía, y descubrió que el pequeño no estaba en su cama.

Los familiares empezaron a buscarle por toda la casa y, al no encontrarle, llamaron al 112 para informar de la desaparición del pequeño. Casi una hora después volvieron a llamar, pero esta vez para pedir ayuda médica, tras encontrar el cuerpo del menor.

Inmediatamente se desplazaron al domicilio un equipo médico, agentes de la Policía Nacional, y de la Policía Científica que tomaron muestras en la habitación, donde encontraron pruebas claras de una acción voluntaria.

El cuerpo del menor fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), en València, donde los resultados de la autopsia confirmarían el suicidio, a falta de otras pruebas.

El caso está ahora en manos de los especialistas del Grupo de Menores (Grume) de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional.