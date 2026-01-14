El cadáver estaba en el suelo del cuarto de baño de vivienda junto a numerosos cristales rotos y las paredes repletas de huellas ensangrentadas en las paredes

La autopsia revela que la mujer de Olvera asesinada por su marido murió por asfixia y no por un "puñetazo accidental"

La segunda sesión del juicio por el asesinato a puñaladas de una joven de 29 años en Alcoi (Alicante) ha contado con la declaración de los policías nacionales que intervinieron en la investigación. Uno de los agentes, que halló el cadáver de la víctima, ha descrito lo que se encontró como el escenario de una película de terror, recoge Información.

El cuerpo sin vida de la mujer estaba en el cuarto de baño de la vivienda, en medio de un gran charco de sangre y bloqueando la puerta, había recibido 18 puñaladas, muchas en puntos vitales. El agente relató que había cristales rotos y marcas de manos ensangrentadas en las paredes. La primera reacción fue intentar comprobar si se podía hacer algo por salvarle la vida, aunque no se pudo hacer nada por ella.

La policía había acudido a la vivienda porque el novio de la víctima se había precipitado al vacío desde una ventana de la cocina al patio de luces. El hombre estaba consciente y pidio a los agentes que le dejaran morir. Incluso llegó a decir: “salvadla a ella”, un comentario que disparó todas las alarmas y que llevó a los policías a echar la puerta abajo ante las sospechas de lo que podía tratarse de un crimen machista.

Cadena de custodia

Durante la jornada de interrogatorios, el abogado de la defensa, Enrique Botella, ha cuestionado los protocolos policiales y ha puesto en duda la cadena de custodia de algunas de las pruebas.

El letrado afirmó en la primera sesión del juicio que no existía un informe de huellas en el domicilio del crimen. Los agentes insistieron en que no se elaboró dicho informe porque no se localizaron huellas útiles. Explicaron que era inviable obtenerlas del cuchillo, ya que estaba cubierto de sangre, y que tampoco se pudieron recoger muestras válidas en otras superficies como puertas, marcos de ventanas o pomos.

La defensa también cuestionó las horas de entrega de la ropa del detenido y el hecho de que estas fueran extendidas en el suelo para incorporarlas al reportaje fotográfico. El responsable del informe de la Policía Científica defendió la cadena de custodia, explicando que la entrega se realizó en Comisaría, donde se seleccionaron las prendas con restos de sangre susceptibles de ser enviadas al laboratorio. En este sentido, aseguró que las fotografías se tomaron en condiciones adecuadas para evitar la contaminación de las pruebas.

Otro aspecto en el que incidió la defensa fue que la víctima estaba cubierta con una sábana verde, sin que nadie haya podido precisar quién la colocó.

En el juicio también declararon dos agentes que intervinieron cinco meses antes del crimen por una pelea entre la pareja. Sin embargo, la mujer no quiso presentar denuncia y no se realizó ninguna investigación.

El acusado se enfrenta a una petición de pena de 25 años de cárcel y está en prisión preventiva.