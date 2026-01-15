Carlos Plá Valencia, 15 ENE 2026 - 11:04h.

A lo largo de la mañana de este jueves está previsto que la Guardia Civil y la Policía Local de Pedralba (Valencia) pongan en marcha un operativo para tratar de capturar un toro de cebo que se escapó este miércoles de una ganadería de la localidad vecina de Villamarxant.

Desde el ayuntamiento de Pedralba han realizado un llamamiento a los agricultores de la zona. "Estamos en la campaña de recogida de la naranja y les hemos pedido que no acudan al campo esta mañana porque puede ser peligroso", explica Antoni León, alcalde de la localidad.

Al parecer el animal se escapó de las instalaciones de la ganadería sin que el propietario se diera cuenta. Fue precisamente un agricultor el que divisó al animal y dio aviso a las autoridades. Cuando los agentes lo localizaron, el toro estaba descansando en un campo de naranjos, pero la falta de luz impedía su captura.

Desde el consistorio contactaron con el ganadero, que está previsto que participe en el operativo para capturar al astado.