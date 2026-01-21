Carlos Plá Valencia, 21 ENE 2026 - 12:27h.

La víctima y los arrestados formaban parte de una banda que había cometido estafas, al querer abandonar la organización, lo secuestraron y le exigieron el pago de 15.000 euros

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Valencia a dos jóvenes, de 23 y 25 años, como presuntos autores de los delitos de secuestro, estafa y asociación ilícita, por al parecer retener a un hombre contra su voluntad en un domicilio de la ciudad.

La víctima habría colaborado con los ahora arrestados realizando estafas mediante el método phishing, en las que se hacían pasar por una entidad bancaria, y al querer abandonar la organización criminal, le habrían secuestrado y exigido el pago de dinero para su liberación.

Los hechos ocurrieron el pasado seis de enero, cuando los agentes fueron comisionados por la Sala 091 para que acudiesen a una vivienda de la ciudad donde al parecer un hombre estaría secuestrado. Una vez en el lugar, los agentes tocaron insistentemente la puerta y finalmente un hombre muy nervioso les permitió el paso. En el interior observaron a la víctima sentada, en compañía de otros dos hombres, y esta gesticuló para que le sacasen del domicilio.

Amenazado con un arma de fuego

Los policías llevaron al secuestrado lejos de los sospechosos y averiguaron que el día anterior había acudido a un bar a encontrarse con un amigo, momento en el que cinco hombres le abordaron y uno de ellos le habría apuntado hacia la mano con un arma de fuego, amenazándole con disparar si no se iba con ellos. Tras esto, lo habrían subido a un vehículo hasta trasladarlo al domicilio donde ahora se encontraba y le habrían exigido el pago de 15.000 euros procedentes de la apropiación de una estafa.

Los agentes averiguaron que la víctima habría colaborado con los ahora detenidos realizando estafas mediante el llamado método phishing, en las que se hacían pasar por una entidad bancaria. Al querer abandonar la organización criminal, lo habrían retenido ilegalmente y exigido el pago de los beneficios obtenidos de la actividad delictiva.

Asimismo, los agentes, previa autorización, registraron el domicilio donde permanecía secuestrada la víctima, donde intervinieron seis teléfonos móviles, más de 400 euros y diversas tarjetas bancarias.

Por todo ello, los policías detuvieron a los dos hombres que se encontraban en el domicilio como presuntos autores de los delitos de secuestro, estafa y asociación ilícita. Uno de ellos tenía en vigor también una reclamación por un juzgado de Manresa (Barcelona). Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.