El jurado popular considera acreditado que uno de los acusados fue el autor material del asesinato y el otro fue cómplice necesario del crimen de Rosa

El Supremo ratifica la prisión permanente revisable a José Reñones por asesinar a su pareja y bebé en Liaño, Cantabria

Compartir







El jurado popular de la causa por el asesinato de Rosa, maestra jubilada de Rafelcofer (Valencia), ha condenado a los dos acusados, Antonio S.E. y Rubén Ú. P. , culpables del crimen cometido el 27 de abril de 2024. El tribunal considera que Antonio S.E. fue el autor material del homicidio, los investigadores hallaron restos biológicos de él en una uña de la fallecida y restos de sangre en el bolso de la víctima, en el batín y junto al cadáver. El otro acusado, Rubén Ú.P., actuó según el jurado como cómplice necesario para el crimen, según adelanta Levante-Emv.

El jurado ha apreciado que ambos actuaron con alevosía porque sabían que su víctima no tenía posibilidad de defensa. Sin embargo, consideran que no hubo ensañamiento y no ven probado que la asesinaran de forma despiadada, a pesar de que la mujer fue estrangulada y recibió 38 puñaladas. Además, no se ha tenido en cuenta la atenuante, que señaló la defensa de uno de los acusados, de que ambos actuaron afectados por su adicción a las drogas.

PUEDE INTERESARTE La familia de Kerman recurre al Supremo para hacer justicia al joven vitoriano, a punto de cumplirse un año del crimen

Respecto al móvil del crimen, el tribunal considera que lo hicieron para obtener dinero y comprar droga, que consumieron en casa del vecino de Rosa.

Hechos probados

El jurado ha declarado probado que sobre las 21.00 horas de la noche del 27 de abril de 2024 Antonio y Rubén se presentaron en casa de Rosa. La mujer reconoció la voz de su vecino y esta abrió la puerta. Fue entonces cuando Antonio la atacó de manera sorpresiva y sin darle oportunidad a defenderse. Primero la cogió del cuello violentamente y seguidamente la arrastró hasta el interior de la casa, donde le asestó 38 puñaladas con el cuchillo que la mujer estaba utilizando para cenar. Una de las cuchilladas, que le impactó en el corazón, le provocó la muerte.

Tras el asesinato, el autor material cogió la cartera de Rosa, que llevaría entre 20 y 50 euros, y lanzó la billetera a un barranco situado junto a la casa, que fue encontrada por unos niños y donde se encontraron restos de sangre de Antonio.

PUEDE INTERESARTE Las dudas sobre si actuó más de una persona en el crimen de Meco y el dolor que arrastra el padre de Miriam Vallejo siete años después

Penas

Una vez conocido el veredicto, será el magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia impondrá las penas a los acusados.

El Ministerio Fiscal solicita para Antonio 23 años y dos meses de cárcel -19 por asesinato y cuatro años y dos meses por el robo con violencia- y pide once años y medio para Rubén.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, la acusación particular pide 24 años y dos meses de cárcel para Antonio como autor de un delito de asesinato y quince años para Rubén como cómplice.

La defensa de Rubén pide que se condene a su representado a 9 años y tres meses de prisión. Mientras que la defensa de Antonio propone una condena para su cliente de 18 años y medio de cárcel, quince por el asesinato y tres años y seis meses por el robo.