Detenidos tres jóvenes por matar a un hombre en Benifaió y provocar un incendio para encubrir el crimen

La Guardia Civil sostiene que dos allegados cometieron el homicidio y que el hijo de la víctima provocó el incendio posterior

Tres personas han sido detenidas como presuntas responsables del asesinato de un hombre ocurrido el pasado 18 de agosto en su vivienda del municipio valenciano de Benifaió, así como del incendio posterior del domicilio, según ha informado la Guardia Civil.

El fuego se inició tras una fuerte explosión, que alertó a numerosos vecinos, quienes se asomaron a ventanas y balcones al escuchar la detonación. Minutos después, uno de los moradores salió corriendo del portal, con gran parte del cuerpo con quemaduras, asegurando que tres personas encapuchadas habían matado a su padre por una deuda y habían huido del lugar.

Tras el suceso, los investigadores tomaron declaración a personas del entorno de la víctima, analizaron grabaciones de cámaras de seguridad y realizaron estudios telefónicos

De estas pesquisas se desprende que el homicidio fue cometido por dos personas allegadas al fallecido, mientras que el incendio habría sido provocado por el propio hijo de la víctima, según el comunicado oficial. Los agentes del Grupo de Homicidios detuvieron el pasado 20 de enero a los tres implicados, de entre 21 y 23 años y de nacionalidad española, en las localidades de Alginet y València.

A los arrestados se les imputan los presuntos delitos de homicidio, incendio, amenazas, lesiones y contra la salud pública

La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Homicidios y Personas Desaparecidas de la UOPJ de la Comandancia de Valencia. Finalmente, las diligencias fueron remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carlet, concluye la Guardia Civil.