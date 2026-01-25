La localidad valenciana de Sueca ha guardado un minuto de silencio en memoria del menor de 13 años presuntamente a manos del padre de un amigo

La confesión de Álex, el menor de 13 años muerto en Valencia, de su presunto asesino: "Tranquila mamá, es muy buen hombre"

Compartir







La localidad valenciana de Sueca ha guardado este domingo por la tarde un minuto de silencio en memoria del menor de 13 años que falleció este sábado por la tarde en el municipio presuntamente a manos del padre de un amigo suyo.

Este acto ha sido convocado por el ayuntamiento de la población y se ha llevado a cabo a las 19.00 horas ante la puerta de la casa consistorial. En él han participado, entre otros, el alcalde de Sueca, Julián Sáez, otros miembros de la corporación local, vecinos del pueblo y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

PUEDE INTERESARTE Investigan si el hombre que supuestamente ha matado a un menor de 13 años en Sueca estaría encubriendo a su hijo

Además de convocar esta concentración silenciosa, el Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de luto en los que las banderas del consistorio ondearán a media asta y ha suspendido los actos programados para este domingo en la localidad, como una actividad relacionada con el Día del Árbol prevista por la mañana y una obra de teatro programada para esta tarde. Además, se han suspendido actos previstos por clubs deportivos del municipio.

Las palabras en honor al menor fallecido

El primer edil ha señalado este domingo por la mañana, al anunciar la convocatoria de la concentración, que "Sueca está consternada" y "conmocionada" por este suceso. "Y no encontramos las palabras para explicar qué es lo que ha pasado", ha dicho, al tiempo que ha añadido que "no hay derecho a que un niño de 13 años se vaya como se ha ido, con toda una vida por delante".

Un hombre de 48 años se entregó este sábado por la tarde en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca donde confesó haber matado a este menor. Según fuentes consultadas por Europa Press, el hombre que se entregó a los agentes es el padre de un amigo de la víctima.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los hechos se produjeron en la casa de este hombre, que se encuentra detenido. Su hijo y la víctima estaban en el domicilio jugando a videojuegos, según han indicado fuentes de la investigación. El menor fallecido presentaba golpes y heridas de arma blanca. El grupo de Homicidios se ha hecho cargo de las investigaciones. La investigación sigue abierta para esclarecer las causas y las circunstancias de este suceso.

El alcalde de Sueca ha asegurado que el Ayuntamiento está "junto a las familias". "Es un drama y es muy duro. Por ello, hemos puesto todos nuestros recursos municipales a servicio de las familias, al servicio de quien más los necesita en estos momentos", ha remarcado el primer edil este domingo por la mañana.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

"RESPETO Y RESPONSABILIDAD"

Ante lo sucedido, Julián Sáez ha pedido "respeto y responsabilidad a la ciudadanía" y así que se deje que "los profesionales prosigan sus investigaciones" porque son ellos quienes "tienen que esclarecer los hechos", además de indicar que "no van a alimentar rumores para no causar más dolor a las familias".

"La ciudadanía, lo que tenemos que hacer es apoyar a las familias", ha expuesto el responsable municipal al anunciar la concentración. "Una vez más, Sueca vuelve a estar en los informativos nacionales por una desgracia con un chaval menor de edad como víctima", ha lamentado.

Sáez ha afirmado que las dos familias vinculadas a este caso son de Sueca y ha detallado que "los niños implicados en el suceso eran compañeros del colegio", además de precisar que "el fallecido jugaba al fútbol en el equipo del pueblo".