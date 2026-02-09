El detenido ha declarado que la víctima acudió a su piso a quejarse del volumen de la música, accedió a la vivienda y cuando cogió la escopeta se produjo un forcejeo

El hombre que este domingo por la mañana mató de un tiro de escopeta a un vecino en Catarroja ha alegado que el disparo se produjo de forma accidental tras un forcejeo entre ambos hombres, así lo ha explicado en su declaración ante los agentes del grupo de Homicidios de la Guardia Civil después de entregarse, según adelanta Levante-Emv.

La víctima, un hombre de 46 años, fue encontrada con graves heridas de arma de fuego en la cara y la cabeza a las 11:56 horas y los sanitarios del SAMU que se movilizaron hasta donde estaba nada pudieron hacer por su vida, solo certificar el fallecimiento.

En un primer momento, los agentes de la Guardia Civil que acudieron al edificio donde se había producido el tiroteo, pensaron que el autor del disparo se había atrincherado en la vivienda, pero posteriormente comprobaron que había huido del lugar junto a su pareja y su hija de seis años, que estuvieron presentes durante los hechos.

Discusión por el volumen de la música

El detenido se presentó voluntariamente dos horas después de lo sucedido, acompañado de su pareja y su suegro, en el propio edificio donde se encontraban los agentes de la Guardia Civil. Allí les explicó que la víctima se había presentado en su casa, aporreando la puerta en un modo muy agresivo, para quejarse del volumen de la música. Según su versión de los hechos, el fallecido accedió a la vivienda y cogió la escopeta de una habitación, fue en ese momento cuando se produjo el forcejeo entre ambos hombres y el arma se disparó accidentalmente. Fue entonces, cuando el detenido junto a su pareja y la niña se marcharon de la vivienda para después entregarse.

Los vecinos del inmueble han declarado que escucharon el disparo el domingo por la mañana y también apuntan a que la discusión pudo producirse por el elevado volumen de la música en el piso del detenido.