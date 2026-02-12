La sentencia dictada por la Audiencia de Alicante indica que los hechos tuvieron lugar entre marzo y el 13 de mayo de 2021

Un hombre ha sido condenado a dos años y ocho meses de prisión por agredir sexualmente a la hermana de su pareja sentimental, de 13 años, y a una amiga de esta, de 14, en el municipio de Villajoyosa, en Alicante.

La sentencia dictada por la Audiencia de Alicante indica que los hechos tuvieron lugar entre marzo y el 13 de mayo de 2021, en un periodo en el que se produjeron distintas agresiones.

Señala que fue el propio encausado quien puso en conocimiento su comportamiento ante las autoridades

Lo que dio lugar a la apertura de diligencias de investigación judicial por parte de un juzgado de Villajoyosa, que instruyó la causa hasta su remisión a juicio en la Audiencia Provincial.

El procesado, de nacionalidad colombiana, asumió los hechos y se declaró autor de las agresiones sexuales al inicio de la vista, el pasado 27 de enero, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, después de consignar 4.600 euros en concepto de responsabilidad civil.

Así, el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Alicante dictó sentencia condenatoria en la que se le imponen dos años y dos meses de cárcel por un delito continuado de agresión sexual respecto a la primera menor. Además, se añade la medida de libertad vigilada por cinco años y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros durante tres años.

En segundo lugar, se le condena a seis meses de prisión por el delito de agresión sexual cometido sobre la amiga de la hermana de su pareja

Y se establecen la libertad vigilada por tres años y la orden de alejamiento por un año. Además, el tribunal le impone una pena de multa de cinco meses, con cuota diaria de tres euros, por un delito contra la libertad sexual en su modalidad de ciberacoso por los mensajes remitidos a esta segunda menor.

El fallo, que es firme y no recurrible, acuerda que el procesado indemnice a la primera víctima con 4.000 euros y a la segunda con 600 euros.