Esta iniciativa reduce situaciones de tensión y contribuye a obtener muestras de mejor calidad que garantizan resultados más fiables

Diego González extirpa un tumor a una paciente sin realizar una transfusión de sangre: "Es testigo de Jehová y hemos respetado su voluntad"

El Departamento de Salud de Elche- Hospital General ha reforzado su apuesta por la humanización de la asistencia sanitaria con la implantación rutinaria del uso de gafas de Realidad Virtual como apoyo no farmacológico en pacientes con ansiedad moderada a alta durante las extracciones de sangre.

La medida parte de la evidencia generada en un proyecto de investigación liderado por profesionales de Enfermería del Laboratorio y del Hospital de Día de Hematología, desarrollado en colaboración con el centro tecnológico AIJU (Instituto Tecnológico del Producto Infantil y del Ocio).

Los resultados del estudio han sido recientemente validados por la comunidad científica internacional tras su publicación en la revista ‘Virtual Reality’, lo que ha permitido dar el paso de la investigación a la práctica clínica real con un modelo de implantación ordenado y seguro.

“El objetivo principal es ofrecer una alternativa no farmacológica que contribuya a disminuir el miedo y la ansiedad que experimentan muchos pacientes ante una punción, haciendo el procedimiento más tolerable, menos estresante y más humano”, señala e doctor Venancio Conesa, jefe de servicio de Hematología.

“La singularidad de esta iniciativa es que no se queda en una experiencia aislada, se integra en un circuito asistencial habitual y se extiende a distintos niveles del departamento, desde el hospital a los centros de salud”, explica el especialista.

Por su parte, el director médico de Atención Primaria, Jorge Guijarro, ha destacado la relevancia de iniciar la implantación en los centros de salud, por ser el ámbito donde se realizan más extracciones a lo largo del año y donde se atiende de manera continuada a pacientes crónicos. “Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema y, en muchos casos, el lugar donde se concentra el seguimiento analítico regular. Reducir la ansiedad en este contexto ayuda a evitar retrasos, ausencias o evitación de controles, y mejora la experiencia del paciente desde el primer contacto con el sistema sanitario”, ha señalado.

La iniciativa, que se ha puesto en marcha en Atención Primaria con su despliegue en las seis zonas básicas de salud del departamento y en el Servicio de Hematología del hospital, sitúa al departamento de salud como referente nacional dentro de la sanidad pública por incorporar esta herramienta de forma asistencial, transversal y sostenida, más allá del contexto de un estudio puntual.

Beneficios de la Realidad Virtual

Además de mejorar el confort, la Realidad Virtual puede generar beneficios asistenciales relevantes. La disminución de la ansiedad facilita la colaboración del paciente durante la extracción, reduce situaciones de tensión o movimientos bruscos y contribuye a obtener muestras de mejor calidad, un aspecto clave para garantizar resultados fiables. Asimismo, al favorecer la adherencia a controles analíticos, se refuerza la continuidad asistencial y se optimiza la eficiencia del proceso.

La seguridad del paciente es una prioridad en el despliegue de esta iniciativa. Por ello, el departamento ha definido un protocolo de actuación y el personal sanitario ha recibido formación específica para identificar cuándo debe utilizarse la Realidad Virtual.

Esther Soler‑Climent, coordinadora del Área de I+D+i de Enfermería y Fisioterapia del Departamento de Salud Elche–Hospital General, ha explicado que la investigación de enfermería está en auge ya que en paralelo a esta implantación en extracciones, el departamento “avanzará en las próximas semanas en una nueva línea estratégica a través del proyecto de investigación INMERSANA, que incorporará Realidad Mixta en el entorno perioperatorio, en colaboración con AIJU y la Universidad Europea”.

La Realidad Mixta se diferencia de la Realidad Virtual en que no aísla completamente al usuario, integra elementos virtuales manteniendo el contacto con el entorno real, lo que la convierte en una opción especialmente adecuada para el bloque quirúrgico, donde la orientación, la información y la sensación de control son determinantes.