Miguel Moyá reveló a la jueza de la DANA que le comunicaron a las 18:36 horas que probablemente se enviaría el mensaje de alerta que finalmente él validó como responsable

La jueza de la DANA eleva al TSJCV una exposición razonada contra Mazón por indicios de delito

Miguel Moyá, el técnico del 112 que validó el envío del ES-Alert a la población el 29 de octubre de 2024, ha fallecido este martes de un infarto.

Moya prestó declaración ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la DANA el pasado 25 de mayo. Como técnico de seguridad y control del Centro de Mando de Emergencias explicó a la magistrada que Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, le informó a las 18:36 que probablemente se emitiría la alerta, sin embargo, no fue hasta las 19:57, cuando volvió a recibir una nueva consulta de Suárez para saber si "tenía que pedir permiso a Madrid" para el envío. Moya explicó que el personal del Centro de Emergencias de Valencia tenía potestad para hacerlo y se ofreció como validador del texto, ya que el protocolo marca que debe haber una persona dedicada a la redacción y otra para que lo revise y apruebe.

Esta segunda operación, la de lectura y validación del texto, la hizo Moya entre las 20:08 y las 20:11 horas, mientras estaba al teléfono con Jorge Suárez.

Desmintió la versión de Pradas

Con su declaración, Moyá desmentía la versión de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, investigada en la causa, que aseguró ante la magistrada que conoció la existencia del Es Alert, primero a las 20 horas, y después a las 19 horas.

Respecto al definitivo mensaje del ES-Alert, la jueza Nuria Ruiz Tobarra ha afirmado que el SMS de alerta fue tardío y, además, el contenido fue erróneo, lo que impidió a los ciudadanos tomar las medidas necesarias para protegerse de las inundaciones.