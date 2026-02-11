Se ha elaborado un estudio a partir de 1.200 encuestas a peatones y 11.185 observaciones a bicicletas, patinetes eléctricos, coches y motos

El 78% de los peatones asegura que los patinetes eléctricos son los vehículos que más inseguridad vial provoca

Los peatones en Barcelona dicen sentirse inseguros ante la gran cantidad de movilidad que se produce en la ciudad donde, a diario, conviven peatones, bicicletas, patinetes eléctricos, furgonetas de reparto, coches y motos. La convivencia entre ellos, sumada a la presencia de obstáculos que en ocasiones hay en las aceras, provoca que caminar por sus calles sea de lo más complicado. Es por esto que casi 5 de cada 10 peatones (un 47%) afirma sentir inseguridad viaria cuando camina por la capital catalana.

Estos son datos del Primer Barómetro de la movilidad de los peatones en la ciudad de Barcelona que han presentado en una rueda de prensa el presidente del Real Automóvil Club de Cataluña (RACC), Josep Mateu; el responsable de proyectos de movilidad, Max Zañartu, y el director del área de movilidad del RACC, Cristian Bardají. El estudio se ha elaborado a partir de 1.200 encuestas a peatones y 11.185 observaciones a bicicletas, patinetes eléctricos, coches y motos en 12 zonas de la ciudad para analizar su comportamiento.

El patinete eléctrico, un peligro para el peatón

Zañartu ha explicado que patinetes eléctricos son los vehículos que más inseguridad genera a los peatones. Antes de la pandemia de la Covid-19 no era común ver circular estos vehículos por la ciudad. Sin embargo, tras la pandemia, se pudieron de moda hasta convertirse a día de hoy en uno de los más utilizados por los barceloneses en su día a día, ya sea para acudir al trabajo, como para otras actividades de su vida cotidiana.

En este sentido, el 78% de los peatones asegura que los patinetes eléctricos son los vehículos que más inseguridad vial provoca. Además, un 83% considera que los usuarios de patinetes eléctricos son los más imprudentes.

La ocupación de la acera por parte de los vehículos de distribución es otro de los factores que más inseguridad genera a los peatones, ya que el 79% lo identifica como un comportamiento de riesgo. Tras los patinetes eléctricos, el 59% considera que las furgonetas y los camiones son los vehículos que más inseguridad vial provoca, y el 61% piensa que los repartidores son los más imprudentes. Ante esta situación, el RACC recomienda obligar a las empresas de reparto de mercancías a impartir formación y programas de concienciación a sus repartidores, así como implementar mecanismos de control del cumplimiento en la conducción.

Los peatones también perciben inseguridad cuando se ven obligados a cruzar un carril bici, ya sea para llegar a un contenedor o a una parada de autobús (71%). Además, salir de casa con la posibilidad de que pase un patinete o una bicicleta genera inseguridad a un 55% de los encuestados. Según el estudio, el 56% de los peatones ven las bicicletas eléctricas como el tercer vehículo que más inseguridad genera, y el 68% ve a los usuarios de este medio de transporte como los más imprudentes, por detrás de los patinetes eléctricos.

Según el estudio, en la convivencia con los patinetes eléctricos, bicicletas eléctricas y los repartidores, el 82% de los peatones ve la velocidad excesiva como el principal factor de inseguridad, seguida de la circulación por la acera (78%) y del incumplimiento del paso de peatones (69%).

El 53% dice sentir estrés al caminar por la ciudad

Los peatones de Barcelona no solo sienten inseguridad, sino que más de la mitad de ellos (53%) afirma sufrir estrés cuando se desplazan a pie. Además, el 79% considera que sienten más estrés ahora que hace cinco años. Esta percepción es más elevada entre las mujeres (85%) que entre los hombres (73%). Aunque la encuesta no incide en los factores que pueden hacer experimentar esta sensación a los peatones, Bardají ha apuntado al hecho de "compartir espacio" con otros vehículos.

En este sentido, los peatones expresan una valoración claramente negativa de los espacios de convivencia entre peatones, bicicletas y patinetes eléctricos: un 16% se declara muy insatisfecho y un 38%, bastante insatisfecho. Para dar una solución, el RACC recomienda fomentar la convivencia segura entre los distintos modos de transporte mediante la creación de más espacios pacificados y la mejora de la señalización. Además, sugiere ampliar y mejorar la infraestructura para peatones, especialmente en zonas de alto tráfico y en las que conviven con vehículos motorizados.

En esta misma línea, el 29% de los peatones considera que caminar por Barcelona es "mucho" o "bastante" difícil, un porcentaje que aumenta al 50% cuando se trata de personas mayores de 70 años. Estas cifras son mayores cuando se les pregunta por los desplazamientos nocturnos: el 44% de los encuestados lo consideran difícil, mientras que en personas mayores de 70 años, el porcentaje se eleva hasta el 55%.

1 de cada 3 peatones camina mientras usa el móvil

A día de hoy, el uso del teléfono móvil ya no solo es una de las principales distracciones al volante, sino que se ha trasladado a los usuarios a pie, siendo uno de los mayores riesgos de accidentes entre los peatones. Las observaciones realizadas por el RACC confirman esta tendencia: uno de cada tres peatones camina con el móvil en la mano por Barcelona. "Cruzar un carril bici mirando el móvil es peligroso", ha asegurado Mateu.

Además, el RACC también alerta de que uno de cada tres peatones cruza el paso de peatones con el semáforo en rojo y que casi cuatro de cada diez lo hace con menores. En ese sentido, Bardají ha reflexionado que el peatón debe ser más consciente de que "cuando se mueve, pasan cosas" y ha considerado "muy preocupante" el uso del móvil por parte de los peatones mientras se desplazan.

En cualquier caso, solo uno de cada diez encuestados considera que se debería sancionar a los peatones que caminan distraídos con el móvil o que tienen comportamientos que ponen en riesgo la seguridad de otros usuarios.