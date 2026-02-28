Carlos Plá Valencia, 28 FEB 2026 - 18:30h.

El ninot de una modesta falla de Valencia, muestra a un joven que ha asesinado a su pareja, con la que aparece en una idílica foto compartida en sus redes sociales

Valencia da inicio a sus Fallas 2026: la 'Crida' anuncia el comienzo de la fiesta grande

Entre las entrañables escenas que las comisiones falleras presentan cada año en la Exposición del Ninot, hay una que destaca entre todas y que no deja indiferente a nadie.

La obra realizada por el artista fallero Andreu Sánchez, para la falla Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa, muestra a un joven frente a un enorme teléfono móvil, con el cuerpo y la ropa ensangrentada, que empuña un cuchillo y a sus pies la cabeza de una mujer. Una imagen desasosegadora que esconde un mensaje para una sociedad dominada por las tecnologías y la apariencia. "Trata de reflejar la falsedad que hay en las redes sociales y los peligros que encierran", explica el artista.

La figura forma parte de una falla que tiene el lema "Dame mi like". "La idea es dar que pensar al público. Hemos visto ya casos de la típica pareja perfecta que aparece en redes sociales, con idílica vida, sus viajes de lujo y que de repente, el hombre asesina a su mujer".

En unas fallas marcadas por la sátira y el humor, el artista presentó esta arriesgada propuesta a la comisión, que encierra una realidad incómoda. "Le dimos muchas vueltas porque es impactante, pero es una realidad en nuestra sociedad actual y el arte a lo largo de la historia siempre ha mostrado estas verdades incómodas".

"Nos explicó lo que quería hacer. Las fallas también están para denunciar estas situaciones, transmitirlas a la sociedad y lo apoyamos totalmente", explica Luis Miguel, presidente de la falla Doctor Manuel Candela-Beatriz Tortosa.

"¡Qué pareja más bonita!"

Marco Aliade, el personaje principal de la escena, es un atractivo joven, que como muchos otros comparte su vida en redes sociales. En el móvil, se puede ver una foto de Marco y su pareja sonrientes junto a la frase: "Atardeceres que valen la pena". La supuesta publicación, realizada en su cuenta de Instagram, viene acompañada de los típicos comentarios que acompañan a estas imágenes. "Qué pareja más bonita, guapísimos los dos" o "Son perfectos juntos". "A simple vista se ve que todo es perfecto, pero el tío es un descuartizador. Es una crítica social y lo que pretendíamos lo hemos conseguido", señala el presidente.

La obra, sin duda, ha provocado un enorme impacto y los visitantes de la Exposición del Ninot contemplan asombrados la inquietante escena. "Del mundo fallero hemos recibido muchas felicitaciones y los asistentes nos han dejado numerosos comentarios positivos destacando que ya era hora que se trataran estos temas en el ámbito de las fallas, porque en este mundo no todo son risas", afirma Luis Miguel.