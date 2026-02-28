La cantaora jienense Ángeles Toledano se postula como una de las figuras claves del flamenco actual y actuará en los Premios Goya 2026

La lista completa de nominados a los Premios Goya 2026

La cantaora jienense Ángeles Toledano se ha convertido en uno de los rostros más prometedores del panorama musical nacional de los últimos años. A sus casi 30 años, la artista ha publicado su álbum debut 'Sangre sucia', un disco que se ha ganado el interés del público y el respeto de los expertos musicales.

Este álbum ha sido reconocido por la crítica, por sus seguidores y por la industria, con nominaciones a los Premios Ruido, los premios de ACAMUS y +Músicas, además de una reciente nominación a los Latin Grammys por Mejor Álbum de Música Flamenca.

Su actuación en los Premios Goya

Ángeles Toledano se ha convertido en una de las voces más prometedoras del panorama musical actual y, por eso, será una de las figuras clave de la gala de los Premios Goya 2026. Convertida en fenómeno contemporáneo, la artista presentará en la entrega de premios su particular universo, lleno de fantasía y absoluto embrujo.

Junto a ella, otros artistas de la talla de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul o Alba Molina se subirán al escenario del Auditori Forum CCIB de Barcelona para animar la jornada.

La cantante, compositora, actriz y presentadora de la gala, Rigoberta Bandini, también se subirá al escenario para actuar, en una ceremonia que contará con presenta de talento catalán en todos los momentos musicales.

¿Quién es Ángeles Toledano?

Nacida en Jaén, la trayectoria artística de Ángeles Toledano ha crecido de manera exponencial en los últimos años, situándola como una de las voces con mayor proyección dentro del panorama musical andaluz y nacional. Desde pequeña, Ángeles Toledano mostró una inclinación natural hacia el cante. Criada en un entorno donde la música formaba parte de la vida cotidiana, comenzó a interesarse por el flamenco desde que era niña.

Con el paso de los años, su formación se fue consolidando. Toledano no solo bebió de las fuentes clásicas del flamenco, sino que también amplió su horizonte musical, explorando otros estilos y enriqueciendo su manera de interpretar. Esa combinación entre respeto por la raíz y apertura a nuevas sonoridades se ha convertido en una de sus principales señas de identidad.

Sus primeras actuaciones en peñas flamencas y festivales locales le sirvieron para ganar experiencia sobre el escenario. En esos espacios, donde el público suele ser exigente y conocedor del género, la cantaora fue puliendo su estilo y fortaleciendo su presencia artística. Poco a poco, su nombre comenzó a sonar más allá del ámbito provincial, abriéndose paso en circuitos culturales de mayor alcance.

Sin lugar a dudas, uno de los aspectos más destacados, de sus sellos de identidad y de las claves de su trayectoria es la personalidad de su voz. Ángeles Toledano posee un timbre profundo y expresivo, capaz de transmitir emoción sin artificios. Su forma de abordar los distintos palos del flamenco demuestra un conocimiento sólido de la tradición, pero también una sensibilidad contemporánea que conecta con nuevas generaciones.

A sus 29 años, Ángeles Toledano ofrece una propuesta musical con la mirada puesta en el presente sin perder de vista sus raíces. Pastora Pavón, Isabelita de Jerez, La Niña de la Puebla o Remedios Amaya son algunos de sus referentes como ella misma ha expresado.

A lo largo de su carrera ha participado en importantes citas culturales y ha compartido escenario con músicos de distintas disciplinas. Estas colaboraciones han contribuido a ampliar su proyección y a consolidar su imagen.

El flamenco como un arte vivo

La publicación de su primer trabajo discográfico marcó un punto de inflexión. En él, la crítica destacó su madurez interpretativa y la coherencia de un proyecto artístico que, pese a su juventud, evidenciaba una clara dirección.

En sus canciones y en sus composiciones musicales, Ángeles Toledano aúna tradición, innovación y compromiso social, como destaca la crítica musical. Como en el caso de Rosalía, la cantaora jienense representa una nueva generación de artistas que entienden el flamenco como un arte vivo. En entrevistas y encuentros con el público, ha defendido la importancia de mantener la raíz sin renunciar a la evolución.

Su presencia en escenarios nacionales ha ido acompañada de una creciente repercusión en medios y redes sociales. Por eso, la organización de los Premios Goya ha decidido contar con ella para reforzar el compromiso del mundo del cine con los nuevos talentos y con el flamenco, uno de los sellos de identidad de la cultura española.