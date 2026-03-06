El hombre ha sido detenido cerca del domicilio de su mujer, también acusada por las agresiones sexuales a menores y que intentó acabar con la vida del acusado hace un mes con pastillas

El violador confeso de menores de Llíria (Valencia) ha sido arrestado otra vez después de ser denunciado por la que podría ser su novena víctima, que en este caso es mayor de edad, y por incumplir las medidas impuestas desde el juzgado cuando salió de prisión en junio de 2024, según ha adelantado 'Las Provincias'.

Agentes de la Guardia Civil de Casinos arrestaron este jueves a Miguel H. C., de 71 años, en las proximidades del domicilio donde reside su mujer en Llíria, quien fue detenida hace un mes por intentar matarlo con pastillas.

Los abusos cometidos por este depredador se produjeron presuntamente hace más de 50 años, cuando el acusado y las víctimas eran menores de edad. Las agredidas son la hija de su pareja cuando tenía once años, una menor de ocho años en un camping , a su cuñada y a su propia hermana. A estas cuatro agresiones sexuales se suman las denuncias de una amiga de su nieta, de la que abusó presuntamente cuando tenía 15 años, de otra menor de 13 años, de un niño de cinco años, el único varón, y de otra nieta que sufrió los abusos con solo cuatro años.

Después de medio siglo de silencio, las agresiones se conocieron cuando la hija de la pareja del acusado tuvo un hijo y se separó de ambos para que el pequeño no sufriera lo mismo que había pasado ella. La abuela del niño anunció que iba a reclamar sus derechos para poder verlo y fue entonces cuando le se destaparon los abusos sexuales cometidos por su pareja, que posteriormente confesó.

Intento de asesinato

El pasado mes de febrero, la mujer del violador confeso fue detenida por la Guardia Civil acusada del intento de asesinato de su marido con una sobredosis de pastillas. El hombre resultó intoxicado y tuvo que ser ingresado en el Hospital de Llíria.

La mujer relató a los agentes que introdujo varias pastillas de un medicamento en el desayuno de su marido para acabar con su vida. Durante horas el hombre sufrió vómitos, hasta que la mujer, cuando creía que estaba agonizando, llamó a los servicios sanitarios.

Al día siguiente, la mujer confesó el intento de asesinato, que se produjo después de que el hombre le confesará que había abusado sexualmente del hijo de una mujer a la que acogieron en su casa y al que consideran "su nieto" después de criarlo.