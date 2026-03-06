El ministerio Fiscal pide 10 años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir por una presunta agresión sexual agravada cometida en 2024

La Fiscalía ha solicitado 10 años y medio de cárcel para el futbolista Rafa Mir por la presunta agresión sexual a una joven de 21 años en septiembre de 2024. Según ha informado el medio de comunicación 'Las Provincias', la Fiscalía habría solicitado un total de 10 años y medio de cárcel para Rafa Mir: "Concretamente nueve por el delito de agresión sexual agravada con acceso carnal (presuntamente le introdujo los dedos sin su consentimiento hasta en dos momentos distintos) y otros 18 meses de cárcel por el delito de lesiones".

Junto a esta petición de 10 años y medio de prisión, la Fiscalía también estaría pidiendo que se prohibiese al futbolista comunicarse y aproximarse "a menos de 500 metros de su víctima durante un plazo de 13 años, según la petición de la Fiscalía, que también solicita como medida otros siete años de libertad vigilada y la inhabilitación especial para ejercer cualquier actividad, remunerada o no, que conlleve contacto con menores por un tiempo de ocho años", termina recogiendo el medio de comunicación citado anteriormente.

La supuesta agresión sexual a la joven

Fue en septiembre de 2024 cuando el futbolista Rafa Mir fue detenido por una presunta agresión sexual. Según la denuncia, dos jóvenes acabaron en su casa de Béter tras coincidir con el deportista en una discoteca. Una de las jóvenes denunció que fue agredida sexualmente por Rafa Mir y la otra víctima sostenía que fue agredida por el amigo del jugador, según la denuncia. Por su parte, el abogado del delantero asegura que las relaciones entre el deportista y la supuesta vícitma fueron consentidas.

En la denuncia interpuesta, las chicas sostienen que acabaron la noche en la piscina del futbolista, donde se habrían producido las agresiones sexuales. Una de las jóvenes cuenta que después de las supuestas agresiones, Rafa Mir le propinó un puñetazo en un ojo.

El testimonio de las víctimas cuadra con el de un vecino de Rafa Mir que llamó a la Policía porque escuchó ruidos extraños en casa del futbolista y vio a dos chicas medio desnudas caminando por la calle. Nada más recibir la noticia, varios agentes de la Policía acudieron a casa del delantero que admitió que había habido un enfrentamiento entre su amigo y una joven.

Sin embargo, 12 horas después las jóvenes fueron al hospital y a la Comandancia de la Guardia Civil a denunciar dos agresiones sexuales y Rafa Mir y su amigo fueron detenidos.

El futbolista se acogió a su derecho a no declarar

En octubre de 2025, el delantero fue procesado formalmente por un presunto delito de agresión sexual "empleando violencia" contra una joven de 21 años. Rafa Mir, quien siempre ha mantenido su inocencia desde el inicio, compareció el pasado 13 de octubre en los juzgados de Llíria (Valencia), aunque se acogió a su derecho a no declarar. Dicho juzgado dictaminó la existencia de "indicios y no meras sospechas" que apuntaban a dos episodios de presunta agresión sexual con uso de violencia contra la joven denunciante.

Asimismo, se interpuso una fianza de 12.500 euros a Rafa Mir y una de 5.000 euros a su amigo Pablo Jara. Mir fue detenido cuando se encontraba cedido por el Sevilla FC al Valencia CF.

La situación actual de Rafa Mir

Actualmente, el jugador está sujeto a medidas cautelares estrictas, como la retirada del pasaporte y prohibición de salir del país, orden de alejamiento de 500 metros y prohibición de contacto con la denunciante y la otra mujer que denunció a Jara, y obligación de firmar semanalmente en sede judicial.

El Valencia CF impuso una sanción económica al delantero y tras finalizar la temporada regresó al Sevilla, que lo ha cedido este curso al Elche CF, club en el que, con tres tantos, se ha convertido en una pieza clave del buen arranque del curso 2025-26 del conjunto de Eder Sarabia.