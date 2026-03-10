Carlos Plá Valencia, 10 MAR 2026 - 17:11h.

En la resolución se pide que no se realicen nuevos actos de presión, hostigamiento de la mujer que denunció a Toni González por acoso sexual y laboral

El brutal testimonio de Carolina, una guardia civil que sufrió durante cuatro años las violaciones de su superior: "Su silencio también les hace cómplices”

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto un procedimiento sancionador contra el alcalde de Almussafes, Toni González, al gerente de la empresa pública, a la propia sociedad municipal EMSPA y a los miembros de su consejo de administración por la adopción de represalias contra la mujer que acuso a González de acoso laboral y sexual.

Un mes después de que se hiciera pública la denuncia al alcalde, el pasado 13 de marzo la denunciante fue despedida tras la resolución del expediente disciplinario abierto a la mujer por la presunta revelación de secretos tras difundir documentos internos con datos personales de empleados.

Desde el entorno del alcalde, que presentó una denuncia contra la mujer, se desvincularon del despido, ya que señalaban que la afectada no trabajaba directamente para el ayuntamiento, si no para la empresa de servicios del municipio.

Sin embargo, Antifraude ha nombrado un instructor del procedimiento y ha requerido a la empresa municipal que de forma provisional se suspenda el "despido disciplinario...con mantenimiento íntegro de sus condiciones profesionales y retributivas, alta y cotización, hasta que recaiga resolución administrativa firme en este procedimiento o pronunciamiento jurisdiccional incompatible”.

En la resolución, la Agencia requiere “a EMSPA y al Ayuntamiento de Almussafes para que se abstengan de realizar nuevos actos de presión, descrédito, exposición pública, hostigamiento o alteración perjudicial de las condiciones de trabajo de la persona protegida mientras se tramita este procedimiento”.

De confirmarse las infracciones, las sanciones podrían conllevar multas de hasta 300.000 euros para las personas físicas responsables y hasta un millón de euros para la empresa pública.

Denuncia de otra mujer

Al mismo tiempo que se conoció el despido de la denunciante de González, se hizo público que una segunda mujer presentó otra denuncia por acoso sexual contra el alcalde de Almussafes por haber realizado comentarios de contenido sexual y haberle dado beso no consentido.

Como en la primera denuncia, González negó los hechos y aseguró que se trataba de “una denuncia falsa".