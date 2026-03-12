Este jueves, 12 de marzo, comienza la venta oficial de las entradas para el único show del rapero en España, previsto para el 30 de julio

Kanye West anuncia por sorpresa su único concierto en España

Compartir







El concierto de Kanye West en Madrid ha provocado un auténtico revuelo entre sus fans ya que no se trata de un concierto más dentro del calendario musical español, sino que será su única actuación en España dentro de su gira europea de 2026. Supondrá su regreso al país dos décadas después de su última visita en 2006.

El concierto se celebrará el próximo 30 de julio en el estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, un recinto con capacidad para más de 60.000 personas y que acogerá a fanáticos tanto de España como de otros países europeos.

PUEDE INTERESARTE Preventa de entradas del concierto de Kanye West en España: de las quejas por los precios al motivo por el que no hay de pista

El pasado martes, 10 de marzo, tuvo lugar la preventa oficial, accesible únicamente para los usuarios que se habían registrado previamente en la web oficial del evento. Ahora, este jueves, comienza la venta oficial, estructurándose así en dos fases para gestionar la enorme demanda.

Vendido el 85% del aforo en la preventa

Tras esta primera fase, en la que se vendió aproximadamente el 85% del aforo en pocas horas, la organización anunció una venta general con las entradas restantes. Esta venta general arranca este 12 de marzo, también a las 10:00 horas, con unas 10.000 entradas disponibles.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Teniendo en cuenta el ritmo en el que se vendieron las entradas en la preventa, todo apunta a que ahora también podrían agotarse en cuestión de minutos, por lo que la preparación previa resulta fundamental.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cómo conseguir las entradas

Conseguir entradas para un concierto de esta magnitud depende tanto de la rapidez como de la preparación. No basta con entrar a la hora exacta: los usuarios que realmente tienen éxito suelen haber preparado todo con antelación.

Lo más recomendable para este tipo de shows es tener la cuenta creada en la plataforma de venta antes de la venta y asegurarse de que todos los datos personales y de pago estén guardados antes de que empiece el proceso.

También es importante conectarse con antelación, ya que muchas plataformas crean colas virtuales que asignan posición entre los usuarios conectados antes incluso de que empiece la venta. En este caso, la única forma segura de conseguir entradas es a través de yemadrid.com.

Durante el proceso de compra es fundamental no actualizar la página si se entra en la cola virtual, ya que eso puede provocar la pérdida de la posición. También es aconsejable ser flexible con la zona del estadio, ya que centrarse únicamente en una ubicación concreta suele hacer que se pierdan oportunidades de conseguir cualquier entrada disponible.

Otro aspecto clave es la rapidez en el momento del pago. En muchos sistemas de ticketing el carrito tiene un tiempo limitado y si el proceso no se completa a tiempo, las entradas vuelven al sistema.

El precio de las entradas

Tal y como se observó en la preventa, los precios oscilan entre los 180 euros las más baratas hasta los 400 euros más gastos de gestión. El coste depende del sitio escogido: las más económicas son las más alejadas del escenario, situadas en el nivel 3 de la grada alta. Otras tienen un precio de 225, 250, 275 y 295, estas últimas para la grada baja.

Teniendo en cuenta que Ye ocupa toda la zona de la pista -no se han habilitado entradas para esta zona-, las más caras son las VIP, que superan los 400 euros, un importe que ha sido duramente criticado por los usuarios de las redes sociales.

Qué hacer si no consigues entradas

Quedarse sin entradas en la venta general es una posibilidad real dada la demanda, pero no significa que ya no haya opciones.

En muchos conciertos de esta magnitud, algunas entradas vuelven a ponerse a la venta días o semanas después debido a pagos rechazados, cancelaciones o ajustes técnicos en la configuración del recinto. Por ese motivo, revisar la web oficial puede dar resultado.

También es habitual que se liberen nuevas localidades cuando la producción del escenario se ajusta definitivamente y se confirma qué zonas pueden ponerse a la venta sin afectar a la visibilidad.

Otra opción es el mercado de reventa, que suele activarse casi inmediatamente después de las primeras ventas. Algunos compradores revenden entradas porque han adquirido más de las necesarias o porque finalmente no pueden asistir, mientras que otros intentan obtener beneficios aprovechando la escasez. Aunque cabe destacar que no siempre es fiable y los precios suelen aumentar considerablemente.