Rocío Amaro 12 MAR 2026 - 07:30h.

Rocío Medina, de Huelva, a la que hace unos años le robaron su instrumento, lanza su nuevo proyecto 'Violín & a parte' tras recibir el Premio Latino por su capacidad de superación

El pianista James Rhodes decidió regalarle un violín nuevo para que su talento no quedara en silencio

Compartir







HuelvaCorría el verano de 2022 cuando la carrera de Rocío Medina sufrió un revés que traspasó las fronteras de la provincia de Huelva. Un robo en la playa de Matalascañas la dejó sin su violín, una pérdida que ella misma compartió en un mensaje que dio la vuelta al mundo por su carga emocional. "Un violín no es solo un objeto, es años de estudio, de recuerdos y de identidad", explica ahora Medina al recordar el desconcierto que sintió en aquel momento.

Su imagen conmovió a miles de personas que se ofrecían a ayudarla, hasta que su mensaje llegó al reconocido pianista James Rhodes. El músico decidió regalarle un violín nuevo para que su talento no quedara en silencio. Un gesto de empatía que permitió a la onubense retomar su actividad profesional con una energía renovada y una responsabilidad mayor ante su público. "Siento la responsabilidad preciosa de transformar aquella tristeza en música", confiesa.

Con ese nuevo compañero de viaje, la artista inició un proceso de reconstrucción personal y profesional que la llevó a recorrer escenarios internacionales en Qatar, China o México. Lejos de amedrentarse por lo sucedido, Medina aprovechó esa visibilidad para replantearse su sonido y mirar la música desde un lugar mucho más profundo y creativo.

Esta etapa de madurez fuera de nuestras fronteras fue la que terminó cristalizando en un reconocimiento de prestigio. al conseguir el Premio Latino 2025 en Madrid. Para ella, este galardón simbolizó que todo el esfuerzo por reinventarse tras el robo había merecido la pena.

El reto de adaptar 'Bohemian Rhapsody' por bulerías

A pesar de este bagaje por diferentes continentes, Rocío ha elegido regresar a sus raíces para asentar su centro de operaciones, convencida de que la luz de su tierra natal le aporta una verdad difícil de encontrar en otros lugares. "Aquí siento que mi música tiene raíces, y cuando uno tiene raíces sólidas, puede volar mucho más lejos", afirma. Esa seguridad es la que le ha permitido afrontar su reto más arriesgado y llevar el himno de Queen, 'Bohemian Rhapsody', al terreno de las bulerías.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La propuesta busca que la arquitectura del rock de Freddie Mercury dialogue con el "quejío" del violín flamenco de una forma natural. Medina reconoce que la idea surgió de su propia curiosidad por la estructura dramática de la pieza original, la cual considera casi una pequeña ópera. "Pensé que esa riqueza dramática dialogaba muy bien con la intensidad del flamenco", explica la artista. El proceso ha exigido un trabajo minucioso en la articulación y los efectos de arco para traducir un idioma musical a otro sin que la obra pierda su poesía original.

Este lanzamiento coincide con el estreno de su nuevo espectáculo, 'Violín & a parte', un título que simboliza su voluntad de evolucionar en este 2026 tras cerrar el ciclo de 'El alma entre cuerdas'. En esta nueva etapa, la intérprete se descubre como una artista integral que asume la dirección artística y se atreve incluso con la voz en temas como 'Habla mi interior'. "Representa un momento de evolución; no es un punto final, sino un punto y aparte para seguir contando historias desde otro lugar", detalla sobre este proyecto donde el violín sigue siendo el corazón latente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Referente de resiliencia en la cultura andaluza

La trayectoria de Rocío Medina trasciende lo musical para convertirse en un ejemplo de superación dentro del sector cultural andaluz. Su capacidad para transformar un suceso traumático en un éxito internacional es un relato puede calar en la sociedad.

Esa conexión con la audiencia es la que llena actualmente los teatros donde presenta su propuesta de fusión, huyendo de etiquetas rígidas y apostando por crear puentes entre lenguajes musicales. Su rigor como musicóloga le permite romper las reglas con seguridad, ofreciendo un sonido que nace de la gratitud hacia quienes la apoyaron en sus horas más bajas. "Si mi violín puede servir para recordar que la música siempre encuentra el camino, entonces todo lo vivido habrá tenido sentido", concluye la artista.