Los arrestados de 21, 22 y 24 años incluso tiraron petardos desde una ventana a la calle, poniendo en riesgo a transeúntes

"Parece que es una nueva moda de fanáticos que llegan a Valencia atraídos por la pólvora de las Fallas", explica la periodista Ángela Julve

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ValenciaEn el marco de la celebración de las Fallas de Valencia, tres turistas alemanes fueron detenidos por el 19 de marzo por 'pirovandalismo', ya que causaron daños en el hotel donde se alojaban al tirar potentes petardos.

Así lo ha podido confirmar la periodista de Informativos Telecinco y Cuatro Ángela Julve. Mientras la Policía Local enseña a los niños a manejar estos productos pirotécnicos, otras personas llegan a la ciudad para usarlos de forma temeraria.

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"Es una nueva moda de fanáticos que vienen atraídos por la pólvora de las Fallas, procedentes en su mayoría de Alemania y Países Bajos", cuenta Julve y añade que se suelen hospedar en zonas cercanas al antiguo cauce del río Turia.

Lanzamientos que ponían en riesgo a transeúntes

Desde ahí se suelen disparar los castillos nocturnos y hay personas que quedan también para llevar a cabo "peleas de petardos" en plena vía pública.

En cuanto al incidente que protagonizaron los tres arrestados en el hotel, en concreto, los jóvenes estuvieron detonando el material pirotécnico en la misma habitación donde dormían.

Actuaron igualmente así en los pasillos de uso común por parte del resto de huéspedes y trabajadores e incluso tiraron petardos hacia la calle por una ventana del edificio, poniendo en riesgo a los transeúntes.

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Los responsables del establecimiento hotelero llamaron a las autoridades, que se personaron para identificar a los responsables de los hechos y arrestarlos. Confiscaron grandes cantidades de artículos pirotécnicos que tenían.