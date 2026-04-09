Hacienda premia a quienes trabajan en pueblos como Zarra en Valencia

Es un municipio de la provincia de Valencia que aparece en el listado oficial de municipios beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento

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Frente al problema de la despoblación, el gobierno ha optado por comenzar a aplicar medidas que prometen un “premio” de Hacienda por volver (o quedarse) a vivir en un pueblo. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, la letra pequeña es densa y hay que fijarse con atención. Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, ese premio no se activa por trabajar en un municipio, sino por vivir allí de verdad estableciendo en este nuestra residencia habitual.

Además, no es aplicable a todos los pueblos del territorio, sino tan solo a los que aparecen en un listado oficial ligado al Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento. Si el municipio no está en esa lista, el incentivo no existe aunque tu vida sea rural, aunque tu negocio esté en el interior o aunque tu código postal huela a montaña.

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Aquí es donde Zarra encaja como ejemplo. Se trata de un municipio de la provincia de Valencia que aparece en el listado oficial de municipios beneficiarios del Fondo de Cooperación Municipal contra el Despoblamiento, por lo que conviene conocer las deducciones aplicables.

Una deducción que no es un “bonus rural”

En la campaña de la Renta de este año, en la que se presenta el IRPF de 2025, la deducción valenciana por residencia habitual en municipio en riesgo de despoblamiento tiene una cuantía base de 330 euros. No es una horquilla, ni un “hasta”, ni una ayuda sujeta a convocatoria.

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Y hay un segundo matiz que cambia el resultado final en muchas casas. que este importe puede incrementarse si el contribuyente tiene derecho al mínimo por descendientes. La Agencia Tributaria fija tres escalones de incremento: 132 euros si hay derecho al mínimo por un descendiente; 198 euros si son dos; y 264 euros si son tres o más.

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Esto convierte la deducción en algo más humano de lo que parece sobre el papel, porque en los pueblos, y aún más en los pequeños, la vida laboral y la vida doméstica suelen tocarse: el bar que abre a las seis, el autónomo que trabaja desde su casa, la persona que teletrabaja pero ha decidido crear una familia desde allí. El incentivo fiscal no “paga” el esfuerzo, pero sí pone una cifra sobre la mesa para quien, además de trabajar, vive y sostiene su día a día en un municipio incluido en el perímetro oficial.

Zarra como ejemplo: por qué vale y qué significa “estar dentro”

Para entender por qué Zarra sirve para el título de este artículo (y otros pueblos no), hay que fijarse en el mecanismo que cita la propia Agencia Tributaria, ya que se considera municipio en riesgo de despoblamiento, a estos efectos, el que sea beneficiario del Fondo de Cooperación contra el despoblamiento “en el ejercicio presupuestario en el que se produzca el devengo del impuesto, o en el ejercicio anterior”.

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Esa frase es más importante de lo que parece porque convierte la conversación en algo verificable: no depende de “si es un pueblo pequeño”, ni de “si está en el interior”, ni de “si tiene pocos servicios”. Depende de que el municipio esté en los anexos oficiales que se publican vinculados al Fondo.

En el caso de Zarra, aparece en el listado de municipios beneficiarios del Fondo con su provincia. Además, la Generalitat Valenciana también resume este beneficio fiscal dentro de sus “beneficios fiscales 2025”, citando expresamente la deducción “por residir habitualmente en un municipio en riesgo de despoblamiento” por 330€.

Es importante entender que eso de “trabajo en un pueblo = deducción segura” no es la realidad. La forma de plantearlo sería: si trabajas en un pueblo como Zarra y, además, resides habitualmente allí, la Comunitat Valenciana contempla una deducción autonómica en tu IRPF. Lo que se obtiene, si cumples, es una cifra: 330 euros, con posibles incrementos de 132/198/264 euros en función del mínimo por descendientes.

Ese es el “premio” real, un alivio concreto en la cuota, escrito negro sobre blanco. En un país donde la vida en los pueblos suele implicar usar más el coche, hacer más kilómetros para gestiones y tener menos margen de improvisación, que esta deducción exista es, como mínimo, un pequeño reconocimiento administrativo a una decisión vital: la de quedarse.