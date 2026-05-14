El maltratador ha sido condenado a cinco años de deportación por maltrato animal con ensañamiento y violencia de género en su vertiente de violencia vicaria

Investigan a un hombre en Torrevieja, Alicante, tras hallar a su perro con un collar de castigo con púas incrustado en el cuello

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Un juzgado de Torrevieja (Alicante) ha ordenado la deportación inmediata a su país de origen de un hombre que mató de varias patadas y golpes al gato de su expareja en plena calle.

El acusado, natural de Cali (Colombia), había sido denunciado por su expareja y varias asociaciones de protección de los animales y este miércoles el Palacio de Justicia acogía la vista oral donde se ha conocido la sentencia, según adelanta Información.

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El agresor no tiene su situación regularizada en España por lo que ha sido condenado a cinco años de deportación como culpable de un delito de maltrato animal con ensañamiento y otro de violencia de género en su vertiente de violencia vicaria. No podrá pisar suelo de la Unión Europea durante la condena, que se ejecutará de forma inmediata. El fallo ha sido de conformidad entre las acusaciones y la defensa del autor de los hechos.

Brutal agresión en la calle

Los hechos se produjeron en la calle Jacarilla del casco antiguo de Torrevieja a finales del mes de abril. Ese día el condenado lanzó al gato de su expareja contra una pared y posteriormente le propinó varias patadas hasta causarle la muerte en plena vía pública y delante de numerosas personas. Fueron los vecinos, que recriminaron al hombre la agresión, los que avisaron a la policía. Al lugar acudieron hasta cuatro patrullas para reducir y detener al hombre que estaba muy alterado y se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Las imágenes de la brutal agresión inmediatamente corrieron a través de las redes sociales y grupos de Whatsapp, provocando la condena unánime de asociaciones animalistas y el propio Ayuntamiento de Torrevieja. La dueña del gato y expareja del agresor acudió a dependencias policiales a presentar una denuncia contra el hombre por la muerte de su gato.