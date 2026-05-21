Los directores han marchado hasta las Cortes Valencianas con la intención de entregar en mano las dimisiones a la conselleria de Educación, Carmen Ortí

La huelga indefinida de profesores en la Comunidad Valenciana arranca con manifestaciones multitudinarias

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El portavoz de los directores de centros escolares públicos de la Comunidad Valenciana, Jaume Olmos, ha anunciado que entre 100 y 200 directores de estos centros van a presentar su dimisión en apoyo a la huelga de profesores que arrancó el pasado 11 de mayo.

Los directores han marchado al grito de "acuerdo o dimisión" hasta las Cortes Valencianas donde pretendían entregar en mano sus dimisiones a la consellera de Educación, Carme Ortí, aunque no han podido realizarlo.

Olmos ha explicado que el trámite para presentar su renuncia al cargo empieza con presentar su dimisión ante el claustro del centro. Tras su visto bueno, se hace lo propio en el consejo escolar, aunque, en este caso, no haría falta su apoyo al tratarse de una decisión personal. Finalmente, los directivos deben presentar el escrito ante la Inspección educativa por la vía del trámite general único.

Desalojan de Les Corts a un grupo de profesoras

Los servicios de Les Corts han desalojado a un grupo de profesoras que había asistido a la sesión de control de este jueves. Las docentes, que se encontraban en la tribuna de público del hemiciclo, han comenzado a proferir gritos y a lanzar billetes con las caras del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, tras una intervención de esta última, como gesto de protesta por la postura del Consell ante las reivindicaciones de los docentes en la huelga indefinida que se inició la semana pasada.

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Una protesta que han apoyado los parlamentarios del PSPV y de Compromís coreando desde sus escaños el grito de "Consellera, dimisió". El vicepresidente primero de Les Corts, Alfredo Castelló, que presidía la sesión, ha llamado al orden a los diputados.

Apoyo de madres y padres

La huelga que se prolonga ya casi dos semanas lectivas tiene el apoyo generalizado de madres y padres de alumnos. Mayoritariamente, los progenitores entienden las reclamaciones y consideran que supondrá un beneficio para los alumnos. No obstante, existe preocupación por el cumplimiento del temario que deben de impartirse y lamentan que los niños tengan que pasar estos días en el patio de los colegios.