Carlos Plá Valencia, 16 MAY 2026 - 18:29h.

89 escolares de cuarto de ESO y primero de Bachillerato de cinco colegios valencianos han presentado actuaciones y vídeos en los que han adaptado letras de canciones

Las resistencias a los antibióticos hace prever que en 2050, según la OMS, las infecciones bacterianas resistentes se conviertan en la principal causa de muerte de la población mundial

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Para concienciar sobre el problema de salud global que supone el aumento de las resistencias a los antibióticos, 89 escolares de cuarto de ESO y primero de Bachillerato de cinco colegios valencianos han presentado actuaciones y vídeos en los que han adaptado letras de canciones de Rosalía ('La Perla'), Aitana ('Superestrella') o Bad Bunny ('Debí Tirar Más Fotos') para aconsejar sobre el uso correcto de los antibióticos.

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha reunido en su Facultad de Ciencias de la Salud a estos escolares para participar en el proyecto científico y divulgativo SWICEU, que tiene como objetivos la búsqueda de nuevos antibióticos en el medio natural y concienciar sobre el buen uso de estos medicamentos.

Bajo la dirección de 19 universitarios de distintos grados de Ciencias de la Salud de la CEU UCH, los escolares han detectado 20 microorganismos con potencial capacidad antibiótica, en muestras de tierra que ellos mismos han recogido, sembrado y aislado, siguiendo las fases experimentales del hallazgo de la penicilina por Alexander Fleming.

SWICEU ha alcanzado su novena edición como proyecto científico y divulgativo de la CEU UCH, de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología (FECYT). "Pese a que las infecciones víricas tienen una mayor difusión, especialmente desde la pandemia y por casos de brotes como la gripe aviar o ahora el hantavirus, las infecciones bacterianas son una 'pandemia silenciosa', advierte la catedrática de Microbiología de la CEU UCH Teresa Pérez, al frente del proyecto.

Principal causa de muerte

El ritmo de aumento de las resistencias a los antibióticos hace prever que en 2050, según la OMS, las infecciones bacterianas resistentes se conviertan en la principal causa de muerte de la población mundial, causando un fallecimiento cada tres segundos. Por eso el proyecto apuesta por involucrar especialmente a los más jóvenes en la investigación y también en la concienciación ante este reto de salud global.

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En cinco sesiones experimentales, los preuniversitarios participantes --de los colegios Edelweiss, American School of Valencia, Santa María del Puig, San Pedro Pascual y CEU San Pablo-- han tomado muestras de tierra para seguir las fases experimentales del hallazgo de la penicilina por Alexander Fleming: la dilución de las muestras, el sembrado en placas de cultivo y el aislado de los microorganismos que presenten capacidad de antibiosis frente a bacterias testigo. En este proceso científico, han aislado 890 colonias y han detectado 20 microorganismos con potencial capacidad antibiótica.

En las nueve ediciones del proyecto, los escolares de siete centros valencianos participantes han aislado más de diez mil colonias de microorganismos y han detectado 391 cepas con potencial actividad antibiótica, que se conservan en los laboratorios de la CEU UCH para su posible caracterización futura. SWICEU ha implicado en total a más de 1.200 jóvenes entre universitarios y preuniversitarios.

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Desde 2017, el equipo ha promovido tanto la búsqueda experimental de nuevos antibióticos como la concienciación sobre su buen uso entre la población, a través del desarrollo de campañas divulgativas y soportes lúdicos como juegos de mesa, escape room, karaokes, contenidos audiovisuales y retos online.