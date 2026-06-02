Celia Molina 02 JUN 2026 - 11:46h.

La cantante ha presentado una denuncia contra un hombre (ya identificado) que ha intentado entrar en su casa, al menos, tres veces

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La cantante Sabrina Carpenter, que se encuentra en un gran momento profesional tras presentar su single junto a Madonna, ha solicitado una orden de alejamiento provisional contra un hombre de 31 años al que describe como un "completo desconocido" y que, según los documentos judiciales, habría entrado sin autorización en su domicilio de Los Ángeles en tres ocasiones.

En su demanda, replicada por ABC7 y 'Daily Mail', la artista afirmó que "nunca ha conocido al presunto acosador", identificado en los documentos judiciales como William Applegate, y que no tiene "ningún deseo de conocerlo". Esta aclaración viene dada por la afirmación de hombre denunciado, que aseguró que conocía a la cantante cuando se acercó hasta la misma puerta de su casa.

La estrella del pop declaró que se percató por primera vez de la presencia de Applegate el pasado 23 de mayo, cuando este "traspasó la valla de seguridad de su casa y se acercó a la puerta principal", tal y como muestran las imágenes del timbre Ring a las que se hace referencia en el texto y que han trascendido a la prensa.

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"Tiene una fijación peligrosa y delirante sobre mí"

Según ella, él intentó "abrir la puerta" antes de que su equipo de seguridad interviniera. Fue entonces cuando la policía de Los Ángeles acudió al lugar y detuvo a Applegate por allanamiento de morada. El equipo legal de Sabrina declaró que el presunto acosador regresó menos de 24 horas después y, al parecer, permaneció merodeando en la entrada de su casa durante dos horas. El pasado 25 de mayo volvió a aparecer, a pesar de haber sido detenido e identificado, según los mismos documentos.

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Agarró con la mano la manilla de mi puerta principal y la empujó con fuerza, intentando entrar en mi casa sin invitación Instagram

Por todo ello, Carpenter afirmó que Applegate le ha estado causando "un grave y continuo sufrimiento emocional" y lo describió como alguien que tiene una "fijación peligrosa, delirante e irracional" sobre ella.

Se acusa a Applegate de entrar sin autorización en la propiedad vecina de la cantante con el fin de burlar el sistema de seguridad de la vivienda, tras lo cual afirmó que "conocía personalmente" a Sabrina y que ella le "estaba esperando". "Para mí está claro que su actuación fue deliberada, calculada y agresiva, lo cual es profundamente alarmante", afirma ella misma en la demanda, donde también se incluyen más detalles del primer presunto allanamiento.

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"Applegate agarró con la mano la manilla de mi puerta principal y la empujó con fuerza, intentando entrar en mi casa sin invitación, permiso ni consentimiento alguno. A continuación, llamó a la puerta y, tras ello, pulsó el timbre", añade. Entonces, fue expulsado físicamente por un miembro del equipo de seguridad privada de la artista, pero se negó "desafiante" a seguir las órdenes de abandonar la propiedad. "A continuación, inventó la afirmación escandalosa y totalmente falsa de que me conocía personalmente y de que yo lo estaba esperando. Esto es una completa mentira", ha aclarado Sabrina, tajante, en la demanda.