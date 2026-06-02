Denuncian que mantendrán la acción hasta que la Consejería de Educación "muestre una voluntad negociadora real"

La Policía abre expediente disciplinario al agente que empujó a una manifestante en las protestas de profesores en Valencia: la mujer ha presentado denuncia

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Los profesores de Valencia dan un paso más en sus protestas. Alrededor de 200 docentes han pasado la noche acampados junto a la Generalitat, en la plaza de la Virgen; una acción que mantendrán hasta que la Conselleria de Educación "muestre una voluntad negociadora real", según denuncian. Siendo que justo hoy comienzan allí las pruebas de acceso a la universidad, los profesores continúan con la huelga indefinida en la comunidad en la que es ya la cuarta semana de protestas y reivindicaciones.

El gobierno valenciano asegura que la PAU no se va a ver afectada, aunque hay convocada una manifestación que pretende ser masiva. Las negociaciones llevan casi un mes estancadas y los docentes insisten en denunciar la falta de voluntad para mejorar sus condiciones laborales.

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La acampada de los profesores, tras 4 semanas de huelga y en medio de la indignación por el empujón a una manifestante

En ese escenario, tras otro intento fallido de negociación y fuera de agenda, los docentes se dirigieron anoche a la plaza de la Virgen de Valencia con sacos y tiendas de campaña. Con el mismo objetivo y la misma fuerza que cuando todo empezó, hace 4 semanas, continúan con sus reivindicaciones manteniendo ahora una acampada indefinida por la educación pública.

Cansados de la falta de diálogo, quieren exponer a la Consellería. Por eso, más de 200 docentes incansables armados con su presencia y su voz ocupaban desde anoche a aproximadamente las 21:00 horas la plaza. Exigen un acuerdo digno y reclaman acciones que no llegan. Y todo mientras esta semana la indignación no deja de incrementarse tras viralizarse además la imagen del empujón de un antidisturbios a una jubilada que se manifestaba para apoyar a sus compañeros. La mujer, empujada concretamente por la espalda por un agente a la carrera, acabó dándose con la cara de bruces contra el suelo y ha presentado una denuncia por agresión.

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La acampada indefinida de los profesores de Valencia junto a la Generalitat

Con todo ello como contexto, docentes que asistieron este domingo a las puertas de la Conselleria, donde se había convocado una reunión de la Mesa de negociación que acabó sin ningún acuerdo y con los representantes de tres sindicatos (STEPV, CCOO PV y UGT-PV) en un encierro que concluyó pasada la medianoche, decidieron dar "un paso adelante" y llevar a cabo la acampada.

La iniciativa, como insisten, se adoptó después de la reacción "de poca voluntad negociadora" de la Conselleria, según subrayan, y tras los episodios que denuncian como violencia policial tras el empujón a la citada manifestante. Por ello, la idea es que la acampada se prolongue de forma indefinida como manera de presionar a la Conselleria para que tenga "una voluntad real" de negociar las reivindicaciones.

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Consideran que la consellera, Carmen Ortí, "se está burlando" de la educación pública y "no le importan" las familias ni el alumnado, y "se niega a negociar y atender las reivindicaciones que son para mejorar la educación pública".

En un comunicado, el colectivo de docentes indica que el hecho de haber cerrado las puertas del edificio de la Conselleria durante las últimas jornadas de la negociación ha sido un ejemplo del "hermetismo y autoritarismo" en el que está instalada la administración ante los docentes y sus representantes.

"Hemos tomado la decisión de dar un paso adelante, diversificando las formas de protesta, con la intención de poner en común nuestras reivindicaciones con el conjunto de la sociedad", anuncian.

De este modo, hacen un llamamiento al profesorado, al alumnado y a la comunidad educativa para sumar esfuerzos y "continuar generando ilusiones alrededor de esta acción y de la huelga educativa"