Carlos Plá Valencia, 04 JUN 2026 - 11:31h.

El profesor ha asegurado que permanecerá suspendido de la pasarela mientras que la Conselleria de Educación no se siente a negociar para buscar soluciones reales al conflicto

CSIF anuncia movilizaciones por la escuela pública y tiende la mano a una posible huelga nacional

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Un profesor de un instituto de Elche (Alicante) se ha colgado sujeto por un arnés de un puente de la localidad ilicitana este jueves sobre las 9:30 horas para protestar por la falta de avances en el conflicto educativo que ha provocado que los docentes de la Comunidad Valenciana lleven ya casi tres semanas de huelga.

Animado por varios compañeros que lo han vitoreado desde debajo de la pasarela del Mercado para mostrarle su apoyo, el profesor ha asegurado que va a permanecer suspendido hasta que la Conselleria de Educación se siente a negociar para buscar soluciones a los problemas que sufre el sistema educativo valenciano.

El docente ha desplegado una pancarta con el lema "Educación pública. Revolta educativa", que deja clara las intenciones de la protesta.

La acción no cuenta con la autorización correspondiente y la Policía Local de Elche se ha visto obligada a cortar la circulación de la infraestructura por motivos de seguridad y vigilará la zona mientras continúe la protesta.

14 días de huelga

Después de 14 días de huelga los docentes continúan firmes en sus reivindicaciones mientras que la Conselleria de Educación no parece dispuesta a asumir las reclamaciones de los profesores.

Por tercera noche consecutiva, un grupo de manifestantes han permanecido acampados en la Plaza de la Virgen, aunque han decidido mover unos metros las tiendas de campaña para que puedan realizarse los actos de celebración del Corpus, como reclamaban las autoridades.

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También ha comenzado a las 11 horas una nueva manifestación por las calles del centro de Valencia que está previsto que finalice de nuevo frente a la sede de la Conselleria de Educación para forzar una negociación.